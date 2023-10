Mona Nicolici, căsătorie secretă cu un maestru bucătar. Fosta prezentatoare TV și-a schimbat viața

Mona Nicolici, fosta prezentatoare a știrilor de la Antena 1, și-a schimba viața în mod radical. După un divorț fulger, fosta vedetă de televiziune s-a recăsătorit în secret. Alesul ei este Cezar Munteanu, un cunoscut maestru bucătar.

Decizia de a divorța a venit după ce relația dintre Mona Nicolici și soțul ei, omul de afaceri Mihai Nicolici, a devenit dificil de gestionat. Divorțul s-a pronunțat în urmă cu aproximativ patru ani. Totul s-a petrecut cu discreție, nici unul dintre ei nedorind ca lucrurile să devină publice.

Iar la scurtă vreme după despărțire, știrista s-a recăsătorit cu chef Cezar Munteanu. Oficializarea relației a avut loc la fel de discret precum și divorțul vedetei.

Iar acum, împreună cu maestrul bucătar, ea face o echipă excelentă. În plan personal relația merge foarte bine, iar în cariera profesională, lucrurile s-au aranjat. Mona Nicolici a lăsat televiziunea pentru afaceri și nu regretă. Împreună cu maestrul bucătar Cezar Munteanu se ocupă de propriul restaurant.

Fosta prezentatoare de televiziune a povestit despre schimbările pe care le-a făcut în viața personală și profesională. Ea a precizat că a renunțat la presă, aproape în totalitate. Mai realizează o emisiune la postul de radio Europa FM. Mona Nicolici se ocupă de consultanță și de munca la restaurantul pe care îl patronează împreună cu soțul său.

„Acum toată lumea crede că sunt jurnalist la Europa FM, dar eu am doar o emisiune acolo. Eu sunt antreprenor, consultant în sustenabilitate şi CSR (Responsabilitate Socială Corporativă, n.r.), am şi un restaurant cu soţul meu. Am învățat în ultimii 2 ani puterea lui împreunp. Și că nu e nevoie de mulți pentru asta. Noi am început în doi. Apoi s-au adunat oameni care iubesc experiența, care au vrut să ne cunoască sau care au avut curajul să încerce altceva. Așa s-a născut «One table concept». Care adună la o singură masă, bucuria de a fi împreună, plăcerea unui gust rafinat și puterea poveștilor. Adică, experiența”, a povestit Mona Nicolici.