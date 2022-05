Momente grele pentru Oana Roman. Mama ei trece prin clipe cumplite

Starea de sănătate a mamei sale se înrăutățește pe zi de ce trece. Mioara Roman (82 ani) suferă de Parkinson, o boală degenerativă care a afectează progresiv mobilitatea. Oana Roman este mereu alături de mama ei și are grijă să primească cele mai bune îngrijiri medicale.

Oana Roman a povestit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că boala a avansat, iar mama ei nu își mai poate folosit mâna dreaptă. A trebuit să învețe cum să facă totul cu mâna strângă.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman la emisiune.

Bătrânețea nu iartă pe nimeni

Chiar dacă îi este foarte greu să o vadă pe mama sa din ce în ce mai slăbită, Oana Roman încearcă să accepte realitatea. „Din păcate, bătrânețea nu iartă pe nimeni. Eu sunt foarte împăcată cu faptul că știu că mama primește cele mai bune îngrijiri posibile având în vedere starea ei de sănătate.(…) Ea are nevoie zilnic și în permanență de îngrijire, de monitorizare, de diverse proceduri și tratamente masaj, medicamente și altele”, declara în trecut Oana Roman.

Are propiul apartament

Tocmai faptul că are nevoie de asistență medicală permanentă a făcut-o să își ducă mama la un centrul special pentru persoanele în vârstă. Fanii au criticat-o că și-a dus mama la azil, dar Oana Roman știe că aici este supravegheată în permanență. Mioara Roman are propriul apartament, iar fiica ei o vizitează de câteva ori pe săptămână.

„Pentru orice copil când trece prin asta e greu. Din păcate, viața nu stă pe loc. Ea a stat cu noi, doi ani.Are nev oie de aceste îngrijiri, de acasă sunt greu de făcut. Nu îi creează ei acea stare de a se simți în plus. Practic stă în apartamentul ei.

Depinde de tipul de cameră, unde e mama prețurile pornesc de la 3.500 de lei pe lună. Mama are o pensie ok, ne descurcăm să plătim fără probleme”, a mai povestit vedeta la Pro TV.