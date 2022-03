Momente dificile pentru Andreea Mantea. Trăiește un adevărat coșmar. „Nu îmi revin”

Andreea Mantea își ține mereu la curent fanii cu tot ce face. De această dată, prezentatoarea a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate. De mai bine de două săptămâni aceasta se luptă cu o răceală severă.

„De două săptămâni nu-mi revin”

Andreea Mantea a ajuns la capătul puterilor. De aproape două săptămâni este răcită și nu reușește să se vindece, chiar dacă a luat tot felul de pastile. Prezentatoarea a mărturisit că a încercat și un tratament naturist, dar nici acesta nu a ajutat-o și nu știe ce fel de răceală este .

Vedeta a postat un mesaj pe contul său de socializare în care le-a povestit fanilor prin ce trece în speranța că poate cineva îi va putea oferi un sfat.

„Eu nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg ce răceală am. Nu mai înțeleg absolut nimic. Eu știam că orice răceală ține 7 zile. Eu așa știam, că orice răceală ține 7 zile și că trece și cu pastile și fără. Covidul cât ținea, 7-10-14 zile, gripa A nu știu cât ține, 7-8-10 zile. Măi, dar eu sunt răcită de două săptămâni. Eu de două săptămâni nu-mi revin. Eu de două săptămâni nu mai pot. Ieri m-am simțit un pic mai bine și astăzi iar m-am trezit.. Iar am luat-o de la capăt. Nu mai știu ce tratament să iau, ce pastile!? De fapt, le-am luat pe toate. Am luat și naturiste”, a scris Andreea Mantea pe Instagram.

Ce boală are Andreea Mantea

Prezentatoarea emisiunii „Casa Iubirii” povestea în trecut că suferă și de o boală autoimună, iar aceasta îi dă bătăi de cap mai ales în perioadele în care este foarte agitată sau supărată.

„Mami suferă de o boală autoimună și, de fiecare dată când se supără, se umflă vreo 10 kilograme. Nu e reținere de apă. Dacă se liniștește, se dezumflă. La orice fel de emoție”, povestea bruneta în urmă cu un an în cadrul emisiunii Teo Show.

Andreea Mantea este implicată în acest moment într-un nou proiect. Aceasta va prezenta un nou reality show, Casa iubirii, la Kanal D. Emisiunea va începe luni, 4 aprilie, de la ora 10.00.

„Vom rescrie modalitatea de a face reality show, veți avea parte de o experiență cu totul nouă și foarte plăcută, în fața micilor ecrane. Sunt nerăbdătoare să trăiesc emoțiile uriașe la unison cu concurenții”, a spus prezentatoarea pentru Kanal D.