Momente dificile pentru Alex Bodi. Omul de afaceri a pierdut un prieten drag: „Drum lin spre ceruri”

Omul de afaceri Alex Bodi a anunțat în urmă cu câteva ore că și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Este vorba despre un cal de care s-a apropiat foarte mult. Fostul iubit al starletei Bianca Drăgușanu a ținut să-și împărtășească durerea cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare. El a făcut un anunț în acest sens, vorbind despre animal ca despre o ființă specială, cu care are o relație deosebită.

„Drum lin spre ceruri, prietenul meu iubit”, a scris Alex Bodi, pe o fotografie cu care a dorit să-și ilustreze pierderea.

Omul de afaceri petrecea mult timp la herghelia de cai alături de acest exemplar, iar cei care l-au cunoscut au ținut să-i transmită mesaje de susținere.

Deși despre el se spune că ar avea orice își dorește, Alex Bodi spune că sunt lucruri la care nu are acces. Viața în lux, banii și afacerile nu îi mai oferă aceeași satisfacție ca în trecut. Se gândește la o viață liniștită, alături de o familie care să-l iubească. Cunoscutul om de afaceri mărturisea că cea mai mare bucurie a sa o reprezintă timpul petrecut alături de familia și copiii lui, însă tot ceea îi lipsește acum este liniștea.

„Sunt momente în care nu recunoști neapărat că duci lipsă de ceva, dar se compensează una pe alta. E super simplu: Vrei să faci bani, nu o să ai timp de alte chestii. Când ești plecat, nu o să poți sta cu familia. Când ești cu familia, nu poți să te bucuri de alte chestii. Lucrurile materiale îți dau plăcerea aia de moment, dar dacă stai să te gândești cu adevărat, fericirea și lucrurile care te fac super împlinit, pentru mine cel puțin, sunt familia și copiii”, a declarat omul de afaceri, după cum relatează Cancan.ro.

Prioritatea lui Alex Bodi

Pe de altă parte, Alex Bodi a vorbit și prioritatea sa este să scape de probleme, pentru a putea avea o viață normală, din nou, fără restricții, și pentru a-și putea duce la bun sfârșit planurile pe care le are.

„Singura mea prioritate acum este să scap de problemele mele și să pot avea o viață normală din nou, adică să nu existe niciun fel de restricții, limite, să pot să călătoresc, să pot fi din nou cu familia mea, să îmi văd de afacerile mele, de lucrurile care cu adevărat fericit, să îmi dedic timp și mie. Am avut avut un an și jumătate în care am stat puțin în stres. Dar na, dăm înainte, supraviețuim” a declarat Alex Bodi, conform wowbiz.ro.