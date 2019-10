Latifundiarul din Pipera a vorbit pe larg despre ginerele său, într-un interviu pe care l-a dat în luna aprilie când s-a arătat foarte încântat de alegerea fiicei sale.

„Dintotdeauna am vrut să am gineri frumoşi, ca să facă nepoţi frumoşi. Şi Teodora se mărită cu un băiat frumos şi înalt. I-am cunoscut familia pentru că am vrut să văd din ce familie e. Şi tare m-am bucurat că e de familie foarte bună. S-a dus şi s-a spovedit cu Teodora la acelaşi duhovnic şi asta m-a bucurat şi mai tare. Acum, dacă el o să fie om curat, drept şi în adevăr o să fie ca şi băiatul meu. Dacă nu, îmi fac datoria de socru, dau fetelor ce trebuie şi îmi văd de viaţa mea”, declara patronal FCSB.

Teodora și Mihai Theodor Mincu s-au căsătorit sâmbătă religios la Biserica Sfântul Spiridon Nou din București. Petrecerea de nuntă are loc la Palatul Snagov, cu începere de la ora 20.00, la eveniment fiind așteptați peste 700 de invitați. Se pare că pentru organizarea acestui eveniment, Gigi Becali ar fi cheltuit în jur de 500.000 de euro.

Joi a avut loc cununia civilă, iar cei mai buni prieteni ai cuplului au venit cu buchete impresionante de flori la petrecerea ce s-a ținut la Athénée Palace Hilton.

