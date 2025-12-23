Momente de panică lângă granița cu Ucraina. Radarul MApN semnalează activitate aeriană suspectă

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au înregistrat, în noaptea de marţi spre miercuri, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, pe direcţia Reni şi Chilia, în contextul unor noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare din Ucraina.

Autorităţile române au emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi, însă nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Conform comunicatului MApN, „În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. La ora 01.10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia”.

Aceste informaţii indică că radarul românesc a identificat mişcări aeriene în imediata vecinătate a graniţei cu România, dar fără a semnala încălcarea spaţiului aerian naţional.

La ora 01.26, autorităţile române au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi, pentru a-i informa despre situaţia de securitate din zona de frontieră.

Măsura a fost luată preventiv, conform procedurilor, pentru a asigura informarea rapidă a cetăţenilor.

Radarele MApN au înregistrat ulterior un alt grup de drone în apropierea portului Reni.

În comunicat se menţionează că acestea se deplasau în direcţia portului, iar la scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.

Ministerul Apărării Naţionale a precizat că „Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02.15”.

Această declaraţie subliniază faptul că măsurile de monitorizare şi control al spaţiului aerian românesc au funcţionat conform protocolului.

Evenimentele survin într-un context regional tensionat, marcat de atacuri cu drone asupra infrastructurii ucrainene, în proximitatea frontierei cu România.

Monitorizarea constantă a spaţiului aerian rămâne o prioritate pentru autorităţile române, în scopul prevenirii oricăror incidente care ar putea afecta siguranţa teritoriului naţional.