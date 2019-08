Medicul a afirmat la postul B1 TV că nu se simte vinovată deoarece a administrat unui pacient care urma să se prezinte şi la un control psihiatric, cinci tablete de Xanax.

„Vreau să vă spun un lucru pe care nu o să îl creadă nimeni, dar pot să arăt probe! În urmă cu o lună, am fost citată personal la DIICOT pentru că am scris o rețetă cu cinci tablete de Xanax. Nu este nicio exagerare. Încă o dată vă spun! Pentru cinci tablete de Xanax pe care le-am scris unui pacient, care era într-o stare psihică la care am considerat că trebuie să îi dau acest medicament, m-au chemat la DIICOT.’ a spus Monica Pop.

„Norocul meu este că am prescris în această medicamentație și faptul să se prezinte la un examen psihiatric. Pentru asta am fost citată la DIICOT, la Departamentul care se ocupă cu drogurile, pentru cinci tablete de Xanax, pe care le-am prescris pentru câteva zile până când persoana în cauză va ajunge la psihiatru. Acest medicament e marele drog? Nu este o mare exagerare acest fapt?”, a conchis Monica Pop.

