Vineri dimineață, după ce s-a confruntat cu dureri groaznice la stomac, Alexia Eram a ajuns la spital.

Având o relație extrem de apropiată cu fanii ei, fiica Andreei Esca a ținut să le împărățească problemele cu care se confruntă, mărturisindu-le că urmează să fie operată în cursul zilei. Frumoasa șatenă a postat un videoclip pe InstaStory în care și-a informat urmăritorii că suferă de apendicită. Alexia Eram a povestit că, în noapte de joi spre vineri, a ajuns de urgență la spital. După mai multe investigații, medicii i-au pus diagnosticul: apendicită. Alexia a mai spus că este foarte emoționată pentru că este prima operație pe care o face.

Alexia Eram, emoții uriașe pentru prima operație din viața ei

„Update-ul zilei de astăzi este că azi-noapte m-au durut foarte tare stomacul și burta și am fost să îmi fac analize și ecografie și am apendicită, așa că mâine, la 09:00 dimineața sunt la spital ca să mă operez. Am emoții, pentru că este prima operație și prima anestezie generală, dar o să fie bine”, a mărturisit Alexia pe InstaStory.

Ce făcea Mario Fresh, iubitul ei, în tot acest timp?

În timp ce familia Alexei este alături de ea și se roagă ca totul să fie bine, Mario Fresh a ieșit să ia masa în oraș cu managerul său și cu o altă domnișoară misterioasă. Artistul a postat o imagine pe rețele sociale, de la o terasă din Capitală, în care i-a etichetat pe managerul său și pe misterioasa Bianca, scrie Rețete și Vedete.