„Doamna a ajuns transferată de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ din cauza unei hemoragii digestive superioare. A fost evaluată în urgenţă, s-a făcut transfuzie de sânge. E vorba despre o hemoragie importantă. Este internată în acest moment în ATI. Este conştientă, comunică cu echipa medicală. S-au început manevrele diagnostice şi terapeutice. Starea doamnei este stabilă după primele manevre terapeutice, în primul rând după transfuzia de sânge, reumplerea volemică şi toate celelalte tratamente care s-au făcut în urgenţă şi se continuă în ATI", a precizat Diana Cimpoeşu.

Vă reamintim că actrița a fost adusă vineri seara în stare gravă la spital.

Potrivit Dianei Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași, Draga OIteanu Matei avea o hemoragie digestivă.

Draga Olteanu Matei, care are 87 de ani, a jucat în peste 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și 100 roluri de televiziune, scrie știripesurse.ro.

Conform bzi.ro, starea actriței este critică și medicii fac eforturi mari să-i salveze viața.

„Nu m-aș mai naște a doua oară”

Într-un interviu acordat luna trecută, Draga Olteanu Matei mărturisea:

„Nu trebuie să plângem. Cine ajunge la capăt scapă, deși ne dorim să mai fie ceva. E prea frumosă viața pe pământ dacă știi să ți-o faci ca să mai fie ceva de trăit după…. Am scris în unul din caietele mele… M-am rugat lui Dumnezeu: dacă e să ne reîncarnăm, pentru nimic în lume să n-o facă. Sunt în stare să fac orice să nu mă mai nasc, din cauză că iubesc viața foarte mult. Mă bucur de fiecare lucru, că suntem aici, că stăm de vorbă, că ați trecut să mă vedeți…

La UNITER și la alte mari festivaluri de gen se dau fotografiile celor care au dispărut… Nu se gândește nimeni că acei oameni au fost cunoscuți în rolurile pe care le-au avut, nu ca oameni în viața reală, care au imbătrânit. I-am și spus lui Caramitru, nu mă pune pe mine asta de acum, pune-o p-aia care a fost și a jucat….acela e chipul pe care îl știu și l-au iubit oamenii…”, a spus Draga Olteanu Matei într-o întâlnire Irina Păcurariu, realizatoarea TVR 2, potrivit România TV.

O actriță de geniu

Celebra actriță de comedie jucat pe scena Teatrului Național București, în numeroase filme și la televiziune. Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, Draga Olteanu Matei are un palmares ectraordinar. A jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru. A interpretat, de asemenea, și 100 roluri în Televiziune.

Absolventă a Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956 a aceluiași an a debutat în piesa „Ziariștii” de Alexandru Mirodan în același an. De-a lungul carierei sale a jucat în diferite piese de teatru: „Coana Chirița” după Alecsandri, pentru care a scris și un scenariu de film în două serii (Coana Chirița – 1986 și Chirița la Iași 1987), „Gaițele” de Kiritescu (1977), „Căruța cu paie” de Mircea Ștefanescu, „Hagi Tudose” de Barbu Ștefănescu Delavrancea, „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu, „Pisica în noaptea de Anul Nou” de D.R. Popescu, „Autorul e în sală” de Ion Baiesu etc. Pe scena Teatrului Național a mai jucat în „Azilul de noapte” de Maxim Gorki, în „Crima pentru pământ”, o dramatizare după romanul cu același nume al lui Dinu Săraru.

După pensionarea sa din Teatrul Național, în 2007, s-a retras la Piatra Neamț unde a înființat compania teatrală Teatrul Vostru.

Actrița Draga Olteanu Matei a fost decorată la 30 mai 2002 cu Ordinul Nașional Steaua României în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru prestigioasa cariera artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”., scrie Wikipedia.

