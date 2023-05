Momente cumplite în familia lui Adi Minune. Karmen, extrem de afectată: Mi-am împietrit inima

Karmen a spus că are o relație foarte bună cu mama sa, Cati Simionescu, care a stat departe de lumina reflectoarelor de-a lungul vieții. Cele două ies destul de des împreună în oraș. Mai mult decât atât, soția lui Adrian Minune merge împreună cu prietenele fiicei sale la cumpărături. Karmen a mai adăugat că nu simte diferența de vârstă dintre ea și mama sa, de 21 de ani, pentru că cea care i-a dat viață știe toate tendințele din rândul tinerilor.

Fiica cântărețului de manele a vorbit și despre un moment care a zdruncinat familia lor. Cati Simionescu a suferit în urmă cu doi ani un accident vascular cerebral. Karmen a mărturisit că relația pe care o are cu mama sa este una foarte strânsă încă din copilăria, când era de nedespărțit de Cati. Mai mult decât atât, tânăra ar fi visat că părinților săi ar urma să li se întâmple ceva rău.

„Avem momente în care ne simțim una pe cealaltă, dacă suntem supărate sau dacă am pățit ceva. Așa a fost și cu evenimentul acesta. Eu am avut un vis cu părinții mei, i-am visat extrem de urât și, culmea! Când i-am sunat erau împreună, ceea ce e cam rar. I-am întrebat cum se simt. Tata era răcit, mama avea dureri de cap și de atunci a mai durat o săptămână până a avut un AVC. De acolo au început problemele. După AVC, am descoperit anevrismul”, a spus Karmen.

Cum a trecut Karmen peste problemele de sănătate ale mamei

Fiica lui Adrian Minune a mai adăugat că acea perioadă a fost foarte dificilă pentru ea deoarece a trebuit să țină moralul ridicat familiei sale. Karmen a dezvăluit că atunci a descoperit cea mai sensibilă latură a tatălui său. „Tata era foarte sărac în cuvinte, a fost redus la tăcere pentru că echilibrul familiei noastre este mama. Ea ține casa, ea ne ține pe noi, ea are grijă de tot ce înseamnă familie. Într-o situație de genul ăsta, îți faci scenarii: ce s-ar întâmpla cu noi, cu copiii, cu toți”.

Karmen a fost cea care a decis ca mama ei să fie operată în Turcia și nu în România. Fiica manelistului a mărturisit că este o fire destul de sensibilă, dar știa că nu poate arăta cât de mult suferă până când mama sa nu se va vindeca. „După ce a fost bine, m-am luat în brațe cu fratele meu și am început să plâng rău de tot. Abia atunci am zis: «Gata, s-a terminat, nu pot să cred că am scăpat!». Mi-am împietrit inima ca să pot să trec peste asta cu bine”, a declarat Karmen pentru Viva.ro.