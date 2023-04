Adrian Minune, primele declarații după ce a fost internat în spital. Ce probleme de sănătate are manelistul

Adrian Minune a ajuns pe mâna medicilor, după ce a efectuat mai multe analize. Manelistul se află acum în spital și a făcut primele declarații legate de starea sa de sănătate. În primul rând le-a mulțumit fanilor care i-au fost alături și i-a liniștit pe aceștia anunțând că acum se simte mai bine.

Manelistul a mărturisit că așteaptă rezultatul ultimului set de analize, în urma căruia medicii vor decide dacă îl externează sau mai rămâne în spital. Adrian Minune va trebui să urmeze un tratament pentru a trata abcesul care i-a pus în pericol sănătatea.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă. Merg la mine la Ștefănești. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Am fost în Anglia, am cântat trei zile în același loc și am prins foarte mare curent. De la acest curent, s-a declanșat un abces, undeva în corp”, a spus Adrian Minune, pe Instagram.

Adrian Minune va reveni pe scenă la finalul săptămânii

Artistul are multe evenimente planificate, așa că nu va sta prea mult timp acasă. Chiar dacă se va afla sub tratament, în weekend va merge în Spania, unde trebuie să cânte la un eveniment. La finalul postării, Adrian Minune a mai precizat, încă o dată, că acum se simte mult mai bine și îi mulțumește lui Dumnezeu că starea sa de sănătate nu s-a agravat.

„A trebuit să stau pe antibiotice și acum sunt pe antibiotice și o să ajung acasă, pentru că weekend-ul acesta sunt în Spania. O să ajung acasă și o să continui tratamentul cu antibiotice, pentru a se retrage acel abces. Sunt ok, mulțumesc lui Dumnezeu”, a mai spus artistul, în mediul online.

Postarea sa a strâns multe like-uri și comentarii, fanii apreciind efortul manelistului de a-i ține la curent cu starea sa de sănătate, în ciuda problemelor prin care trece în aceste momente.