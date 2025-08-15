International Pașii spre cenzură. Cum au ajuns WhatsApp și Telegram sub restricție pentru moldoveni







Republica Moldova. Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram. Autorităţile de la Moscova argumentează că restricţia ar fi fost necesară pentru combaterea terorismului şi crimei organizate.

Aceasta nu este singura restricţie de comunicare în Federaţia Rusă. În 2017, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legea prin care se aplica amenzi furnizorilor de Internet care refuză să restricţioneze accesul la informatii interzise de autorităţi. Toti furnizorii de Internet sunt obligaţi, in baza noii legi, să opreasca raspindirea informatiilor on line cerute de agentia rusa Roskomnadzor.

Amenzile variază între 87 de dolari si 1730 de dolari.

După declanşarea invaziei în Ucraina, restricţiile la utilizarea internetului au luat amploare. Începând cu 1 iulie 2025, în Rusia a început deconectarea de la serviciile de telefonie mobilă a străinilor care n-au oferit autorităților datele lor biometrice.

Restricţiile au fost impuse de Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-Media sau Roskomnadzor, este un organ executiv federal din Rusia responsabil cu supravegherea, controlul și cenzura mass-mediei ruse.

Acesta se ocupă de media electronică, comunicațiile de masă, tehnologia informației și telecomunicații, supraveghează respectarea legii, protejează confidențialitatea datelor personale și gestionează activitatea serviciului de frecvențe radio.

„Vă informăm că, pentru a combate infractorii, în conformitate cu materialele furnizate de organele de drept, se iau măsuri de restricționare parțială a apelurilor prin aceste aplicații de mesagerie străine. Nu se introduc alte restricții privind funcționalitatea acestora”, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei respetive.

Conducerea Ministerului Digitalizării din Federaţia Rusă susţine că restricţiile au fost necesare pentru reducerea numărului de apeluri frauduloase. Şi a promis cu nu vor fi restricţionate celelalte funcţii ale platformel WhatsApp și Telegram.

Totodată, instituţia de la Moscova a aruncatpiatra în grădina proprietarilor Telegram și WhatsApp. Conducerea Ministerului Digitalizării susţine că a trimis proprietarilor celor două platforme mai multe cereri de luare a măsurilor de combatere a fraudelor. Toate solicitările fiin ignorate.

Oficialii ruşi acuză WhatsApp și Telegram că refuză să transmită informații la cererea forțelor de ordine nu numai în cazuri de fraudă în masă, dar şi cele privind planificarea și comiterea de acte teroriste în Rusia.

Acuzaţiile nu se opresc aici. WhatsApp și Telegram mai sunt învinuite de ruşi că furnizează date serviciilor speciale străine.

Ministerul Digitalizării a mai anunţat că accesul la apelurile vocale în aplicațiile de mesagerie va fi restabilit dacă proprietarii acestora vor respecta cerințele legislației ruse.

Platforma Telegram a emis un comunicat în care a respis acuzaţiile oficialilor de la Moscova. „Telegram luptă în mod activ împotriva utilizării abuzive a platformei sale și elimină zilnic milioane de elemente de conținut dăunător”.

Nu au rămas în urmă nici cei de la WhatsApp. „WhatsApp este un serviciu privat, criptat end-to-end. Care rezistă tentativelor unor guverne de a submina dreptul oamenilor la o comunicare securizată. Şi din acest motiv Rusia încearcă să îl blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși”, a declarat un purtător de cuvânt al aplicației.