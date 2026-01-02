Moldovenii beau tot mai multă cafea boabe. Aproape fiecare a cincea ceașcă în 2025

Republica Moldova. Consumul de cafea în Republica Moldova continuă să crească, iar preferințele consumatorilor se schimbă vizibil. În anul 2025, un moldovean a consumat, în medie, aproximativ 940 de cești de cafea, dintre care 190 au fost preparate din cafea boabe. Asta înseamnă că aproape fiecare a cincea ceașcă a fost din boabe, o evoluție semnificativă față de acum zece ani, când doar fiecare a unsprezecea ceașcă era din acest tip de cafea.

Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, această evoluție reflectă o transformare profundă a pieței. „Este un semn clar al schimbării comportamentului de consum și al maturizării pieței”, a explicat expertul în cadrul ediției din 2 ianuarie a emisiunii sale de autor. El a subliniat că Republica Moldova se îndepărtează treptat de statutul de importator preponderent de cafea solubilă și se orientează tot mai mult spre cafeaua boabe.

Această schimbare de preferințe se reflectă direct în statistici. În 2025, valoarea totală a importurilor de cafea a ajuns la circa 46 de milioane de dolari. Pentru prima dată, importurile de cafea boabe au depășit ca valoare importurile de cafea solubilă, atingând aproximativ 26 de milioane de dolari, cu 6,5 milioane mai mult decât în 2024.

Veaceslav Ioniță estimează că tendința se va accentua și în 2026, când importurile de cafea boabe ar putea ajunge la 28 de milioane de dolari. În același timp, consumul mediu anual ar urma să crească până la 1.000 de cești de cafea per persoană, cu o pondere tot mai mare a cafelei din boabe.

Economistul atrage atenția că majorarea valorii importurilor a fost determinată mai ales de scumpirea accentuată a cafelei, și mai puțin de creșterea volumelor. În 2025, volumul total al importurilor de cafea boabe a fost estimat la 2.252 de tone.

Prețul mediu de import al cafelei boabe a crescut semnificativ: de la 9 dolari/kg în 2024 la 13,56 dolari/kg în trimestrul III din 2025, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 40%. Această evoluție a fost influențată de factori globali, inclusiv seceta severă din Brazilia și temperaturile extreme din Vietnam, care au afectat producția atât de cafea arabică, cât și de robusta.

În 2026, importurile totale de cafea ar putea ajunge la 2.500 de tone, cu circa 11% mai mult decât în 2025. Italia își menține poziția de principal furnizor de cafea boabe pentru Republica Moldova, asigurând peste 62% din cantitatea totală importată, urmată de Germania, Rusia și România.

În ultimul deceniu, consumul de cafea per adult în Republica Moldova a crescut, în medie, cu aproximativ 18% anual. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 nivelul a depășit media globală de 140 de cești per adult, potrivit datelor companiilor de cercetare sociologică iData.

Chiar și așa, consumul din Republica Moldova rămâne sub media Uniunii Europene, unde un adult bea, în medie, 1.170 de cești de cafea pe an, semn că piața locală are în continuare potențial de creștere.