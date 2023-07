Moldova se retrage din CSI. Încă trei acorduri au fost denunţate

Acordul cu privire la furnizarea privilegiată a tehnicii speciale pentru trupele de grăniceri

Unul din documentele denunţate este acordul internațional cu privire la furnizarea privilegiată de către Republica Moldova a tehnicii speciale şi altor mijloace materiale necesare trupelor de grăniceri ale țărilor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI).

Ministra de Interne, Ana Revenco, a menționat că Republica Moldova nu mai are frontiere comune cu statele membre ale CSI, înțelegerea fiind irelevantă în prezent.

„Din septembrie 1994, când a fost semnat documentul, autoritățile competente din țara noastră au fost implicate în măsuri culturale, sportive, fie în evenimente dedicate veteranilor din comunitatea CSI. Au existat cooperări periodice în domeniul umanitar, dar niciodată în proiecte menite să consolideze securitatea frontierelor de stat”, se arată în proiect.

Acordul privind formarea spaţiului educaţional comun

Totodată, a fost denunțat acordul de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997.

„Urmare definirii integrării europene drept prioritate în politica externă a Republicii Moldova și concentrării eforturilor și resurselor pentru realizarea obiectivelor de integrare europeană, in special după obținerea de către R. Moldova a statutului de candidat la UE, participarea în aranjamentele/proiectele CSI devine irelevant, neaducând plus valoare politicilor naționale in domeniul educației”, este menționat în proiect.

Acordul privind dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI

Al treilea acord denunțat se referă la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997.

„În contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană și Programului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova 2021-2027, în vederea realizării angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, și anume, de a menține și armoniza cadrul normativ național cu legislația UE, menționăm că Acordul conține prevederi care ar putea fi considerate impedimente în procesul sus – indicat”, se argumentează în decizia Guvernului.

Anterior, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un demers Guvernului prin care a solicitat inițierea procedurii regulamentare de retragere a Republicii Moldova din Acordul privind Adunarea Interparlamentară a Comunității Statelor Independente. În acest context, din partea autorităților publice centrale au fost prezentate solicitări de denunțare a mai multor documente semnate pe platforma CSI.