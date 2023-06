Grosu: Rusia consideră țările cu democrație în curs de dezvoltare contagioase pentru cetățenii lor

Vorbitorul a dat asigurări că legislativul de la Chișinău va vota în curând retragerea din Acordul cu Comunitatea Statelor Independente (CSI), relatează Point.md.

„Relațiile cu Rusia sunt foarte, foarte deteriorate. Nu putem vorbi de relații bune cu un stat agresor care ne distruge statul vecin, Ucraina și ignoră toate normele. Vedem retorică agresivă împotriva Republicii Moldova, vedem campanii orchestrate susținute de acest stat și împotriva grupărilor infracționale organizate”, a spus Igor Grosu.

Șeful legislativului a subliniat că în ultima perioadă Rusia a devenit mult mai agresivă, mai ales după ce Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la UE, iar în contextul poziției deschise și clare a Republicii Moldova în raport cu invazia din Ucraina, lucrul cel mai corect pe care îl poate face acum Federația Rusă e să-și retragă armata de pe teritoriul Ucrainei.

Grosu a adăugat că citarea de către autoritățile ruse a ambasadorului Republicii Moldova, Lilian Darius, acreditat la Moscova, se înscrie în demersul imperialist al Rusiei.

Atitudinea Rusiei față de țările în curs de dezvoltare

„Apelul ambasadorului este o abordare imperialistă în contextul poziției clare și deschise a Republicii Moldova. Cel mai bun lucru pe care îl poate face Rusia acum este să-și retragă armata și să nu mai ucidă civili, să distrugă orașe, sate. Iarna, noi am văzut șantaj energetic, dar am devenit mai rezistenți, am văzut embargo, propagandă, dezinformare – toate acestea nu pot duce la o atmosferă de prietenie.

Toate afirmațiile pe care le auzim sunt de politică imperială, dure, cinice, lipsite de respect față de o astfel de democrație emergentă precum Republica Moldova. Federația Rusă consideră astfel de țări contagioase pentru cetățenii săi”, a spus șeful Adunării Legislative.

Totodată, Grosu a afirmat că asemeni Ucrainei, Moldova ,,trebuie să aibă decență, să aibă curajul, dacă vrea să fie respectată și tratată cu încredere, că această țară/societate cu adevărat își dorește să devină parte a marii familii europene, a spațiului păcii, a stabilității, atunci și deciziile trebuie să fie pe măsură.”.