Modificări în Codul Muncii. Concedierea salariaţilor, interzisă în anumite condiții

Astfel, va fi interzis ca angajatorii să concedieze salariați ca urmare a exercitării unor drepturi: acela de a fi informaţi în legătură cu locul de muncă, disponibilitatea muncii în diverse locuri, funcţie, fişa postului, atribuţii, perioada concediului de odihnă, salariul de bază, durata și condiţiile de muncă, perioada de probă, dar şi dreptul de a primi salariu pentru munca prestată, drept la repaus, la egalitate de şanse, demnitate și securitate în muncă, acces la modalități de formare profesională, ajutor în caz de concediere colectivă, dar și de a adera/crea un sindicat.

Noi obligații pentru angajatorii români

Mai mult, angajații nu vor putea fi concediați nici în perioada în care sunt în concediu paternal/de îngrijitor ori pe perioada absentării de la serviciu în situaţii urgente, determinate de o problemă familială (în caz de boală sau de accident, și care fac justificabilă absența imediată a angajatului).

Pe lângă asta, angajatorul va avea posibilitatea de a stabili programe de muncă individuale pentru toți salariaţii, inclusiv cei care sunt în concediu de îngrijitor, pentru o perioadă de timp limitată.

În cazul salariaților care au stabilit raporturi de muncă anterior promulgării legii în cauză, date suplimentare referitor la condiţiile ce se vor aplica raportului de muncă vor trebui să fie comunicate de către angajator, la cererea salariaților și în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise.

Codul Muncii a fost modificat. Klaus Iohannis a promulgat legea

Astfel, angajații din sistemul public vor putea efectua munca de la distanță, prin intermediul platformelor online, dar doar în anumite situații. Funcționarii publici vor putea lucra în regim de telemuncă, dar și de muncă la domiciliu, însă doar timp de cinci zile pe lună, fiind eligibili angajații din sistemul public care au copii mai mici de 11 ani, care au rude în îngrijire sau care au o stare de sănătate incompatibilă cu deplasarea la locul de muncă.

Mai mult, salariații vor avea dreptul de a cere trecerea pe un post vacant ce asigură condiţii de muncă mai bune, asta dacă s-a încheiat perioada de probă şi salariatul are o vechime de cel puţin jumătate de an la acelaşi angajator, iar cel din urmă are obligația de a formula un răspuns în scris, în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

În plus, angajatorul va fi obligat să acorde, la solicitarea angajatului, un număr de cinci zile lucrătoare într-un an drept concediu de îngrijire a rudelor sau apropiaților din aceeași gospodărie și care au nevoie de asistență. Acest concediu nu va fi inclus în concediul de odihnă anual şi va fi considerat vechime în muncă şi în specialitate, îngrijitorii beneficiind și de asigurare în sistemul de sănătate fără plata contribuţiei, conform Antena 3 CNN.