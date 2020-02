Potrivit premierului Orban, acest lucru este posibil numai în măsura în care raportul semestrial va indica faptul că există resurse în acest sens.

„Nu noi am instituit această obligaţie, nu noi am pus în cârca bugetelor locale plata persoanelor cu dizabilităţi. Obiectivul nostru este să reluăm la bugetul de stat plata indemnizaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi.

Pe de altă parte, noi am venit într-un an în care constrângerile bugetare şi mai ales spaţiul bugetar pe care îl avem la dispoziţie este foarte limitat. Gândiţi-vă că în aceste condiţii, totuşi, am crescut alocările către bugetele locale din cota de impozit pe venit la 63% şi ne-am angajat să preluăm în prima fază 50% din cheltuielile cu persoanele cu dizabilităţi şi asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi.

Dacă, după raportul semestrial, există resurse financiare, vom încerca să preluăm integral. Dar nu pot să vă garantez lucrul acesta. Pentru că, pe de o parte, trebuie să ne achităm toate obligaţiile pe PNDL – şi va trebui să suplimentăm banii pentru PNDL, pentru că ştiu cum merg decontările şi e păcat să începi investiţii pe care să nu le finalizezi (…). În măsura în care vom găsi resurse, cu siguranţă vom încerca”, a spus Ludovic Orban.

De asemenea, Orban a susținut că trebuie atrasă atenţia asupra modului în care se acordă certificatele de încadrare pentru persoanele cu handicap, deoarece, în multe cazuri acest lucru nu se face în concordanţă cu prevederile legale.

„În Vâlcea, la întâlnirea cu primarii, am constatat că aproape s-au dublat persoanele cu dizabilităţi, prin includerea şi a persoanelor aflate la pensie, care au primit certificat de încadrare ca persoane cu handicap. Vom lua măsuri privitor la mecanismul de acordare a acestor certificate.

Nu poţi să accepţi aproape să îţi crească cu 250.000 numărul de persoane încadrate, în condiţiile în care ştiţi de la firul ierbii – sigur că vă e greu să luaţi decizii, pentru că nu aveţi competenţa – că în multe cazuri aceste certificate de încadrare nu se dau pe bune, în corespondenţă cu realitatea.

Trebuie un mecanism în care efectiv să putem să asigurăm acordarea strict în conformitate cu prevederile legale, chiar dacă vom prelua cheltuielile la bugetul de stat. Iar acesta va fi rolul AJPIS (Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială – n.r.)”, a spus premierul interimar, potrivit agerpres.ro

