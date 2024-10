Social Modificare în legea circulației. Decizia îi vizează pe toți șoferii







Modificare de ultimă oră în legea circulației pe drumurile publice emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Aceasta se va aplica, de acum încolo, în toate cazurile de accidente rutiere soldate cu răniți. Toți șoferii sunt vizați.

În noua sa formulare, legea spune că "leziunile traumatice sau afectarea sănătății terței persoane implicate să fie evaluate prin cel puțin o zi de îngrijiri medicale" în cazul accidentelor rutiere cu răniți, conform luju.

Astfel, nu mai putem vorbi despre vătămare corporală decât dacă persoana sau persoanele rănite într-un accident auto unde se impune suspendarea permisului pe 180 de zile necesită minimum o zi de îngrijiri medicale.

Ce trebuie să știe șoferii

În minuta ICCJ se arată că, în scopul creșterii siguranței rutiere, sintagma "vătămare corporală" are în vedere leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane a căror gravitate este evaluată prin cel puțin o zi de îngrijiri medicale. Practic, nu există "vătămare corporală" fără vreo zi de spitalizare.

Decizia ICCJ vine ca urmare a admiterii recursului în interesul legii înaintat de către Curtea de Apel Suceava. Unul dintre procurori a propus ca instanța să aleagă pe varianta mai dură, caz în care ar fi fost vorba de vătămare corporală chiar și în cazul în care leziunile provocate de accident nu sunt atât de grave și nu necestiă nicio zi de îngrijire medicală.

Minuta deciziei

Modificările formulate în minuta ICCJ îi vizează, practic, pe toți șoferii:

„Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, forma in vigoare pana la data de 29.06.2024 (data la care a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2024 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul cresterii sigurantei rutiere), sintagma 'vatamare corporala' are in vedere leziuni traumatice sau afectarea sanatatii unei persoane a caror gravitate este evaluata prin cel putin o zi de ingrijiri medicale.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila”.