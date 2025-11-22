Modernizarea Colegiului Medicilor, premiată la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. Dr. Cătălina Poiană: Premiul îl transfer moral către comunitatea medicilor

Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, a fost premiată la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 pentru procesul de modernizare început în cadrul Colegiului Medicilor din România. Distincția marchează un moment important pentru instituție, întrucât eforturile de transparență, dialog și reconstrucție internă au început să contureze un nou mod de funcționare, orientat spre nevoile reale ale corpului medical.

Gazda evenimentului, Ileana Ilie, a anunțat premiul subliniind clar miza momentului și transformările în curs:

„Premiul pentru modernizarea instituției Colegiului Medicilor din România revine doamnei dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România. Sub conducerea domniei sale, Colegiul Medicilor din România traversează o etapă esențială de modernizare. Este un proces prin care instituția urmărește să recâștige încrederea profesioniștilor în propriul lor for de reprezentare, dar și să-și consolideze capacitatea de a formula și promova politici publice bazate pe nevoi clinice și pe realitățile economice ale sistemului de sănătate.”

În prezentare au fost evidențiate direcțiile centrale ale reformei:

„Această transformare se construiește prin transparență, prin comunicare publică deschisă și prin consultări continue cu colegiile teritoriale – un demers amplu, necesar și curajos, poate.”

A urmat invitația pe scenă: „Felicitări, doamna doctor!”

Odată ajunsă la microfon, dr. Cătălina Poiană a deschis discursul cu un salut și un mesaj de mulțumire: „Bună seara tuturor! Mulțumesc redacției Capital pentru acest premiu.”

A transmis apoi un gest simbolic – premiul nu este al ei, ci al întregii comunități medicale:

„Premiul pe care îl transfer moral către comunitatea medicilor din România. Acei medici care profesează cu dăruire. Cu responsabilitate. Acei medici care respectă profesia medicală și pacientul”, a declarat Dr. Cătălina Poiană pe scena Galei Capital Performeri din Sănătate 2025.

În continuare, a explicat de ce distincția este relevantă pentru întreaga instituție: „Acest premiu este important pentru că valorizează profesia medicală și valorizează instituția care reglementează această profesie, Colegiul Medicilor din România.”

În discursul său, dr. Poiană a vorbit deschis despre efortul de reformă, într-un ton lucid și realist:

„Și acest premiu este important pentru că se referă la un lucru la care muncesc și muncim: modernizarea instituției Colegiului Medicilor din România. Da, la Colegiul Medicilor din România se fac multe lucruri bune, dar da, mai sunt multe lucruri de făcut și mai multe lucruri pe care le putem îndrepta.”

A recunoscut, într-o manieră neobișnuit de directă pentru un discurs instituțional, lecția învățată din interacțiunea cu presa:

„Și de multe ori am spus că am învățat de la dumneavoastră, mass-media, că trebuie să recunoaștem acolo unde sunt probleme, să le conștientizăm și să le îndreptăm.”

În partea a doua a discursului, dr. Poiană a vorbit despre tema centrală a mandatului ei: sănătatea ca sistem care stă, în mod fundamental, pe oameni.

„Și pentru că suntem la Gala Capital, rămânem în sfera acestui cuvânt. Și cel mai valoros capital al sistemului de sănătate este fără doar și poate resursa umană din sănătate.”

Declarația Dr. Cătălina Poiană a continuat cu detalii care au motivat-o în acest demers:

„Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătate, de a crea condițiile pentru formare profesională și de a dezvolta acele condiții de infrastructură care să mențină medicii în România. Una dintre problemele cele mai importante pe care le avem legat de resursa umană din România este legată de faptul că există o distribuție inegală la nivelul țării și există încă o serie întreagă de specialități deficitare.”

Iar mesajul final despre echitate a fost limpede: „Oriunde s-ar afla pe teritoriul acestei țări, are drepturi egale la servicii de sănătate.”

În încheiere, dr. Poiană a transmis un angajament ferm: „Mulțumesc încă o dată pentru acest premiu și mulțumesc pentru încredere. Mă motivează să continui ceea ce am început, modernizarea Colegiului Medicilor din România. Vă mulțumesc!”

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a demonstrat, încă o dată, că dedicarea, inovația și forța vocației medicale merită celebrate pe scena publică. România are specialiști care ridică nivelul profesiei zi de zi, iar această ediție a pus în lumină exact acea categorie de oameni care schimbă vieți.

Evenimentul a reunit medici, cercetători, cadre universitare și lideri din domeniul sănătății, într-un cadru care a evidențiat atât munca din spitalele publice și private, cât și rezultatele din universități, clinici, industria farmaceutică și sectorul echipamentelor medicale. Capital a recompensat performanța acestor profesioniști, subliniind contribuția lor esențială la modernizarea și progresul sistemului medical din România. Partenerii care au susținut desfășurarea galei sunt: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.