Scandal uriaș la Hollywood. Apar în prim-plan două nume grele. Detalii 18+

Moby continuă să insistă că între el şi Natalie Portman a existat o relaţie, cu toate că aceasta a negat acest lucru, informează Daily Mail.





Muzicianul a respins pe Instagram comentariile făcute de Portman anterior, în care actriţa susţinea, într-un interviu acordat ediţiei britanice a revistei Harpers Bazaar, că între ea şi Moby nu a existat niciodată o legătură romantică, chiar dacă muzicianul susţine asta în memoriile sale.

În autobiografia sa Then It Fell Apart, Moby afirmă că a întâlnit-o pe Natalie după un concert al său când aceasta avea 20 de ani şi el 33.

În replică, în interviul acordat, Portman, în prezent în vârstă de 37 de ani, insistă că avea doar 18 ani când l-a întâlnit pe Moby, nu la mult timp după terminarea liceului, în 1999.

Miercuri, Moby a admis că anul era de fapt 1999 - când ea avea abia 18 ani, după cum a spus - însă insistă că legătura lor a fost una romantică.

În sprijinul afirmaţiilor sale, Moby a postat o imagine alături de Natalie din perioada respectivă, în care el apare la bustul gol, ţinând-o pe aceasta după umăr.

„Am citit recent o bârfă că Natalie Portman a spus ca nu am avut o relaţie niciodată. Asta m-a confuzat, pentru că, de fapt, a fost o relaţie. Am avut o relaţie scurtă în 1999, apoi am rămas prieteni ani de zile. Îmi place Natalie, îi respect inteligenţa şi activismul. Dar, ca să fiu sincer, nu înţeleg de ce ar denatura adevărul despre relaţia noastră (deşi scurtă)”, a scris Moby pe Instagram.

În autobiografia sa, artistul povesteşte totodată că a sperat la o noapte de vodkă şi sex cu Lana Del Ray în 2006 atunci când ea avea 20 de ani şi el 50, însă, deşi s-au sărutat după o întâlnire, aceasta l-ar fi refuzat deoarece a auzit de comportamentul său promiscuu.

