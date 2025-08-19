Politica Miza războiului din Ucraina: De ce România și Republica Moldova sunt vitale în strategia Rusiei – Opinia lui Rareș Bogdan







Miza războiului din Ucraina trebuie văzută într-un context geopolitic care vizează un noul joc de putere în Estul Europei. De la invadarea Ucrainei, Vladimir Putin urmărește recâștigarea influenței Rusiei în Estul Europei, cu ambiția de a extinde această sferă de influență și spre Vest. Rareș Bogdan, europarlamentar al Grupului PPE din Parlamentul European și membru al Partidului Național Liberal, sintetizează astfel situația:

„Miza războiului dus de Putin în Ucraina este ca Rusia să recâștige influența în Estul Europei, pe care să o extindă, prin pionii plantați deja, către Vest! Iar România și Republica Moldova sunt vitale pentru el.”

CAER, creat de URSS în 1949, a reprezentat instrumentul principal de control al Moscovei asupra Europei de Est. Rareș Bogdan explică miza actuală:

„Controlând politic statele ex-CAER influențează votul în Consiliul UE. Dorește să scape de sancțiuni și de dorința Uniunii de a renunța definitiv la gazul și petrolul Kremlinului. Fără acest venit, Rusia colapsează.”

Astfel, influența politică asupra acestor țări poate schimba decisiv balanța de putere în Europa.

Miza războiului din Ucraina și solicitările lui Putin pentru închiderea acestuia. Putin urmărește ridicarea sancțiunilor și reluarea exporturilor de gaze și petrol către Europa. Rareș Bogdan, parlamentar PPE, atrage atenția asupra vulnerabilității Rusiei:

„Veți spune ok, dar Rusia poate vinde petrol în alte părți ale lumii. Teoretic. Prețul e din nou în cap, trebuie să ocolească sancțiuni indirecte, iar America are alternative uriașe de furnizare de energie.”

Sancțiunile occidentale limitează drastic opțiunile economice ale Kremlinului, iar alternativele sunt din ce în ce mai puține.

Iranul și China, parteneri tradiționali ai Rusiei, par tot mai reticenți.

„Iranienii sunt aproape de colaps după imprudența de a ataca frontal Israelul”, iar „chinezii sunt nervoși pe tarifele impuse de SUA”, remarcă Rareș Bogdan. Mai mult, el subliniază: „La cel mai mic semn că șeful Federației Ruse e istorie, chinezii vor face stânga-mprejur fără scrupule. Asta cred că știe și Putin.”

Putin încearcă să prelungească războiul pentru a face estul UE irelevant politic pentru Bruxelles și totodată relevant pentru Moscova. Rareș Bogdan avertizează:

„Putin se preface că este dornic de pace și inflexibilitatea sa în ce privește renunțarea la teritoriul smuls de la ucraineni este pentru a da senzația că stăpânește situația. Nu trebuie cedat! Nici Europa, nici America nu au de ce să închidă ochii la faptul că Putin este un agresor, nu o victimă.”

România și Republica Moldova sunt în linia întâi a confruntării geopolitice dintre Rusia și Occident. Rareș Bogdan punctează:

„Armata rusă poate fi redusă la tăcere rapid de către Armata SUA și NATO. O știe oricine. De ce nu se întâmplă? Pentru că un om care nu mai are nimic de pierdut, dar are butonul nuclear, este în stare de orice.”

Europa nu trebuie să repete greșelile trecutului. Rareș Bogdan amintește:

„Să nu uităm cine este agresorul, să nu uităm că distinsul domn Obama a permis anexarea Crimeei fără reacție, să nu uităm că Uniunii Europene i-a convenit să închidă ochii mimând stupoarea.” România are datoria să rămână un pilon esențial al siguranței europene și un exemplu de solidaritate euro-atlantică.

Binomul SUA-UE nu poate fi înfrânt, iar interesul Rusiei este să-l submineze la fiecare pas. Să nu intrăm în jocul său!