Mită la spitalul din Botoșani. Gențile cu șpagă, plimbate în văzul tuturor

Mită la spital în Botoșani. Ancheta procurorilor DNA conține informații scandaloase despre cei acuzați că luau șpagă de la candidații la angajare. Cei implicați nici nu se mai ascundeau atunci când primeau șpaga. Iar una dintre șefele arestate umbla cu geanta plină de plicuri cu bani, conform interceptărilor.

În total 15 persoane din spital au fost puse sub acuzare. Procurorii susțin că, prin modul în care au acționat, au creat pericolul de îmbolnăvire a sistemului medical public și implicit un risc real de deces în rândul pacienților.

Ancheta procurorilor DNA de la spitalul „Mavromati” din Botoșani, dă la iveală detalii de necrezut. Medicii acuzați de corupție acceptau nu doar bani, ci și bijuterii scumpe în schimbul fraudării concursurilor de angajare. Dosarul Mită la spital a scos la iveală un sistem corupt a căror victime au fost chiar oamenii.

Procurorii susțin că din cauza corupției, actul medical a fost grav afectat la Botoșani. Iar exemplul cel mai concludent a fost moartea tinerei însărcinate, Alexandra, din vară. Femeia a fost lăsată să agonizeze mai multe ore pe patul de spital, fără ca nimeni să intervină.

Procurorii au descoperit sume de ordinul zecilor de mii de euro, bijuterii scumpe și ceasuri de lux, strânse din mită la spital, în Botoșani.

Procurorii au arătat, în documentele din anchetă că se primea mită la spital, în văzul tuturor. Cei care erau implicați nu se fereau de nimeni. Primeau bani la intrarea în spital, pe holuri sau în saloane ori birouri, în văzul colegilor. Iar aceștia au dat toate detaliile ofițerilor sub acoperire care investigau cazul.

Martorii au povestit că una dintre șefele din Spitalul Botoșani umbla cu geanta plină de bani, prin instituție.

„Într-o zi urca scările și când o ajuns în capăt sus, s-o împiedicat și din geantă o sărit nu știu câte plicuri. …le-o strâns repede, n-o mai interesa c-o picat ea pe jos”, a povestit unul dintre martori, potrivit stenogramei.