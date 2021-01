Multe dintre reformele propuse de coaliție – modificarea legilor justiției, desființarea SIIJ, revizuirea Constituției, elaborarea unei legi a Sănătății, reducerea numărului de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi, implementarea inițiativei „Fără penali în Funcții Publice” – vor trebui aprobate prin legi votate în Parlament.

Chiar dacă dispune de o majoritate oarecum confortabilă, în jur de 260 de parlamentari, nu va fi deloc simplu pentru PNL – USR-PLUS – UDMR să impună legile de reformă pe care le dorește adoptate.

Protocolul și loviturile pe sub masă

Primul eșec ce se prefigurează este cel care are în vedere revizuirea Constituției. Este evident că actuala coaliție nu are suficiente voturi ca să inițieze procedurile de revizuire, dat fiind că nu dispune de o majoritate de 2/3. Ar fi nevoie de atragerea unor parlamentari din Opoziție, de la PSD sau de la AUR. O astfel de strategie nu este agreată de UDMR, care a impus în acordul de guvernare o prevedere specială cu privire la interzicerea traseismului politic.

De asemenea, este de așteptat să apară tot felul de dispute, blocaje sau amânări și în cazul altor inițiative legislative, precum reducerea numărului de parlamentari, care nu este agreată, în general, de partide, pe legea Sănătății sau pe reforma justiției.

Un deputat PNL, Daniel Gheorghe, a spus că nu are încredere în Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, și în măsurile pe care acesta le va iniția și, cu siguranță, nu este singurul care are această opinie. Drept urmare este de așteptat ca proiectul de lege a Sănătății pe care îl va iniția noul ministru să suscite numeroase controverse și dispute în interiorul coaliției.

Alegerea primarilor în două tururi este un alt proiect care nu este agreat de UDMR, care ar putea beneficia și de sprijinul PSD pentru a opri inițiativa. Chiar dacă PNL și USR PLUS își doresc legea, va fi dificil să-și convigă partenerul să li se alăture fără să riște un scandal în coaliție.

Care este configurația Parlamentului

Conform informațiilor disponibile pe site-urile celor două camere parlamentare, PNL are 93 de deputați și 41 de senatori, grupul USR PLUS este format din 55 de deputați și 25 de senatori, iar UDMR din 21 de deputați și 9 senatori. În plus, actuala coaliție mai beneficiază și de susținerea celor 18 deputați ai minorităților care, de regulă, se alătură Puterii.

De partea cealtă, PSD și AUR numără, împreună 61 de senatori și 203 deputați.

Chiar dacă nu are majoritate, Opoziția (dar nu numai) are la îndemână o mulțime de instrumente prin care poate amâna sau bloca un proiect legislativ pe care nu-l dorește adoptat. Avem în vedere procesul de dezbatere și vot, care se poate întinde pe parcursul mai multor luni, contestațiile la Curtea Constituțională, unde termenele sunt la distanțe mari în timp și unde partidele din actuala coaliție nu au înregistrat prea multe succese, ori amânările și blocajele din comisiile de specialitate.