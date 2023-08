„Mișcarea prosoapelor” din Grecia ia amploare. Au fost făcute și arestări

„Mișcarea prosoapelor” a devenit celebră pe plajele din Grecia. Sub presiunea turiștilor care cer acces liber pe plajă, autoritățile au intensificat controalele pentru ocuparea ilegală a plajelor. Turiștii sunt nemulțumiți că plajele au devenit pline de șezlonguri și umbrele de soare, iar în puține locuri se mai poate merge cu prosopul.

Markos Koveos, primarul insulei turistice Paros din Marea Egee, a vorbit despre acest fenomen și a anunțat înăsprirea controalelor. El spune că „încălcările legii privind instalarea de afaceri la malul mării sunt o problemă recurentă, dar în această vară problema s-a agravat și, datorită implicării cetățenilor, controalele au fost intensificate”.

Fenomenul „Mișcarea prosoapelor” a devenit popular în Grecia în această vară. La sfârșitul lunii iulie, pe rețelele de socializare au apărut mai multe fotografii cu sute de cetățeni adunați pe o plajă din Paros, ținând în mână un banner pe care scria „Reclaim the beach” (recuperați plaja). Imaginile au devenit în scurt timp virale, fiind distribuite masiv în mediul online.

A movement has been born in Paros. It’s motto is „Reclaim the Beach”, and it’s formed up by residents of the island who protest in front of greedy beach bars, demanding access to the beach for all as well as an end to illegal sunbeds. Here they are in front of Marcello Beach. pic.twitter.com/Z0DheFbp1m

