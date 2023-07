Polițiștii greci nu iartă în trafic. Greșeala banală făcută de o româncă

O româncă plecată în vacanță în Grecia alături de familie a fost amendată de polițiști pentru că nu purta centură de siguranță pe bancheta din spate a mașinii. Femeia a povestit totul și s-a plâns că nu știe nici măcar unde să plătească amenda, întrucât polițiștii care au dat sancțiunea nu vorbeau engleza.

„Suntem pe drum spre România din Grecia și am fost opriți de politie, am primit amenda de 50 de euro pentru ca pasagerul din spate nu purta centura de siguranță. Aveți idee cum procedez? Unde anume o pot plăti? Ca domnii polițiști nu vorbeau deloc engleza. Mulțumesc anticipat!”, a scris aceasta pe grupul Vacante in Grecia: info utile, de pe Facebook.

În comentarii, femeia a detaliat incidentul, precizând că nu obișnuiește să poarte centura atunci când stă în spate.

„Recunosc că nu obișnuiesc să port în spate centură, pentru că am bebelușul cu mine și am nevoie să mă mișc pentru el încontinuu. Ideea este că am oprit la o benzinărie și doamna de acolo a sunat la poliție direct și a întrebat unde o putem plăti și au zis că doar la ei la Poștă, care deschide luni, iar noi ne îndreptăm spre casă acum. Noi am vrea să o plătim ca să nu vină dublu acasă, dar nu știu cum. La vama credeți că se poate plăti?”, a adăugat românca.

Părerile românilor despre poliția din Gecia

În mediul online părerile sunt împărțite. Unul dintre internauți pare revoltat și susține că polițiștilor greci ar trebui să le fie rușine pentru sancțiunea dată și că ar trebui să închidă ochii la micile greșeli pe care le fac turiștii.

„Ce mă? Amendă pentru centură la turiști în GR? Păi… să le fie rușine!Când mergeam cu cash în buzunare și intrăm în radar cu 100+ în limita de 60, săreau în față și când vedeau nr de turist îți făceau semn să mergi mai departe! Și acum se iau de centură? Să le fie rușine! Încep să se înmulțească motivele pentru care să merg în TR. Au cam sărit calul!A nu se înțelege că susțin nesimțirea în trafic și încălcarea arogantă a legilor! Doar că, ar trebui să continue să închidă ochii la nimicurile făcute de turiști!”, spune un internaut.

În timp ce unii critică polițiștii din Grecia, alții susțin că sunt prea toleranți și că, dacă aceștia și-ar face treaba cum trebuie, mult mai mulți români ar fi sancționați.

„Soțul meu nu pornește până când nu îi vede pe copii cu centură.Hai să fim serioși, poliția greacă este prea toleranță.Am observat că 98% din turiștii români consumă la plajă băuturi alcoolice, măcar o bere, după care urcă la volan.Poate că am fost eu ghinionistă să văd numai pe cei care consumă.Dacă poliția greacă ar face treabă cum trebuie…vai de noi ce ar fi”, scrie o altă internaută.

Ce sfaturi a primit românca amendată în Grecia

Legat de întrebarea femeii cu privire la plata amenzii, câțiva șoferi au sfătuit-o să revină liniștită în țară pentru că nu va primi nimic acasă. Unul dintre internauți susține că, atunci când va intra data viitoare în Grecia, va fi anunțată că are o amendă neplătită.

„Mergeți liniștiți către casă că nu se întâmplă nimic!! Fac Grecia cu camionul săptămânal deci nu va induc în eroare!! La amenzi mai mari îți pot lua plăcuțele de înmatriculare că să se asigure că nu vei ieși din Grecia fără să plătești amendă. Dacă nu v-au luat numerele mergeți liniștiți către casă. Drum bun!”.

„Puteți merge liniștiți acasă, când veți intră în Grecia următoarea dată vă vor avertiza în vamă că aveți o amendă neplatită. Opriți la primul oficiu poștal și o plătiți. Practic o bugetari la concediul următor”, sunt două dintre răspunsurile primite de româncă.