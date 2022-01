Mișcare uluitoare făcută de Irina Tănase după despărțirea de Liviu Dragnea. S-a întâlnit cu procurorii DNA

Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, a mers la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru o audiere. De-a lungul timpului, ea s-a mai aflat față în față cu procurorii. Și asta pentru că a fost audiată în dosarul Tel Drum, în calitate de martor. Conform unor surse, fosta parteneră a lui Dragnea a avut ceva de transmis magistraților. De altfel, aceasta a fost surprinsă în această dimineață ieșind din sediul DNA.

La ieşirea de la DNA, Irina Tănase a refuzat să facă declarații.

Liviu Dragnea, implicat în dosarul Tel Drum. Fostul lider al PSD a fost pus sub urmărire, de procurori, în anul 2017

În luna noiembrie a anului 2017, Liviu Dragnea a fost pus sub urmărire penală sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete și abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, într-un dosar în care sunt urmărite penal alte opt persoane, între care reprezentanți ai firmei Tel Drum.

Potrivit procurorilor DNA, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri.

Infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor

Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea frauduloasa a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice, prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, spun procurorii DNA.

Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a dat publicitatii la acel moment un comunicat, mentionand ca DNA a subliniat rolul OLAF si amintind ca Oficiul a recomandat recuperarea fondurilor in acest caz si inceperea actiunii judiciare.