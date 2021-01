Mișcare de protest în restaurantele din Italia. Patronii din HoReCa nu mai suportă restricțiile COVID și deschid sfidând guvernul.

Iată mai jos un proprietar de restaurant care anunță că deschide pe 15 ianuarie:

🇮🇹 Italy. 50,000 restauranteurs have decided to open up against Covid19 restrictions, lunch and dinner, banding together to form an alliance. This is the only way to stop this, mass civil disobedience. Long Live the People 💥👊 pic.twitter.com/z9ItL0KHaO — ✖️TIME ✖️2✖️RISE✖️ (@itstime2rise) January 11, 2021

Deputatul de opoziție Vittorio Sgarbi și-a manifestat și el sprijinul pentru mișcarea de nesupunere. El a făcut apel la revoltă împotriva restricțiilor guvernamentale:

„Deschideți și nu vă faceți griji. Până la urmă, o să le băgăm amenzile pe gât.”

A very angry Italian opposition MP (@VittorioSgarbi) backs the #IoApro (#IOpen) movement & calls for an insurrection against government restrictions on businesses, he says "Open up, & don't worry, in the end we will make them eat their fines".

The revolution starts tomorrow. pic.twitter.com/E03qAnviGw — Robin Monotti (@robinmonotti) January 14, 2021

Secvențele de mai jos arată câțiva polițiști din Milano încercând să închidă un restaurant deschis. Oamenii ordinii sunt alungați de clienții indignați de la mese:

"Civil disobedience" tonight in Milan as Italians sick of the Coronavirus lockdown, reopened restaurants anyway& full of customers enjoying life again. Police tried to prevent it but were outnumbered and chased off by the customers.@MoriartyProfJ @JamesDelingpole @simondolan pic.twitter.com/X05ySepPdw — AnnaAC (@Anna_A_C) January 16, 2021

Iar mai jos sunt niște secvențe similare înregistrate la Bologna: polițiștii sunt izgoniți de strigăte de „Libertate! Libertate!”

BOLOGNA, ITALY: Customers escort police out of the #IoApro restaurant under the cries of "Freedom! Freedom! Freedom!" pic.twitter.com/XDxLctTGYR — Robin Monotti (@robinmonotti) January 16, 2021

Italia este una dintre cele mai lovite țări de epidemia de COVID-19. Până astăzi, s-au înregistrat peste 82.000 de decese. Pe deasupra, se confruntă și cu o criză politică. Doi miniștri din guvernul Giuseppe Conte au demisionat săptămâna trecută.

Criza economică este însă de departe cea mai periculoasă dintre provocările cu care se confruntă Italia. Această țară este a treia economie din UE, dar are a doua datorie națională ca mărime, după Grecia.

Italia nu este singura țară unde se coagulează o mișcare de rezistență față de interdicțiile COVID ale puterii, scrie Breitbart.

Mișcare de protest și în Polonia, sub haștagul #otvieraMY.

Po wyroku WSA w Opolu (sygn.akt II SA/Op 219/20), już od kilku dni, dziesiątki odważnych ludzi w całym kraju sprzeciwiło się niszczącym działaniom nie-rządu, wznawiając swoją działalność mimo bezprawnego „zakazu”. Lawina rusza. Wspierajmy proszę tych, którzy się odważyli 🇵🇱 — #OtwieraMY (@otwieramy) January 11, 2021

O mișcare similară a apărut și printre întreprinzătorii polonezi. Aceștia intenționează să deschidă, sfidând restricțiile, sunt și cei din stațiunile de schi din Munții Tatra.

„Vom pune capăt acestei nebunii (…) care vrea să distrugă Polonia și stilul de viață polonez. Care distruge clasa de mijloc, întreprinderile mici și mijlocii, și ucide câteva sute de oameni pe zi.”

Aceste cuvinte îi aparțin lui Sebastian Piton, liderul ad hoc al Gorlaskie Veto (Veto-ul oamenilor munților). El a susținut o conferință de presă, îmbrăcat în costumul tradițional al muntenilor din Polonia de Sud.