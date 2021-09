Mişcare de proporții făcută de Cove. Unde s-a întors prezentatorul TV şi ce emisiune va realiza

Cove a anunțat săptămâna trecută că și-a dat demisia de la Pro TV, după şase ani de gazda emisiunii “Vorbește lumea”, alături de Adela Popescu. În această toamnă, Prima TV şi-a propus sp’ă cucerească telespectatorii cu un program variat, emisiuni pline de originalitate, savoare locală, spirit liber, creativitate și autenticitate.

Cove: ”Revin cu drag în locul în care m-a simțit atât de bine”

Cove si Diana pornesc din toamnă la vânătoare de mondenități: „Sunt bucuros să fiu, la debut de toamnă, parte a unei echipe tinere și entuziaste. Revin cu drag în locul în care m-a simtit atât de bine.M-am bucurat să revăd prieteni vechi, dar și să îmi fac prieteni noi. Și cred că voi face, alături de Diana, o echipa de senzație la Flash Monden. Îi aștept pe bunii mei, cum îmi place să le spun prietenilor mei din fața micului ecran, de luni până vineri și duminică seară la Flash Monden să povestim despre toate mondenitățile de la noi și de peste hotare. Vom face să fie, pentru telespectatorii Prima TV, o întâlnire dorită și memorabilă”, a declarat Cove.

Ce spune Diana Bart despre sosirea lui Cove în echipa Flash Monden

Vedeta Prima TV promite o emisiune inedită într-o nouă prezentare: „Sunt extrem de bucuroasă, un nou vis mi s-a îndeplinit. Mi-am dorit mult să am un coleg de prezentare cu care să simt din prima chimie, precum a fost cu Cove. Noi am interacționat în trecut într-o emisiune culinară pe care o prezentam și am făcut echipă foarte bună. Flash Monden va fi de neratat! Vom avea știri mondene, dar într-o nouă prezentare. Frumoși suntem, carismatici suntem, asa că vom umple cu siguranță serile telespectatorilor cu multe zâmbete. Sunt convinsă că ne vom completa perfect, deja am avut primele discuții, am stabilit detalii legate de emisiune și…am pus țara la cale”, spune Diana Bart.

Din 13 septembrie, la Prima TV, Diana Bart și Cove vor prezenta Flash Monden, iar îndemnul lor e simplu: “Fii in pas cu lumea asa cum este ea!”

Emisiunea va fi difuzată la Prima TV de luni până vineri, de la 19.30 și duminică, de la 19.30, anunță postul.