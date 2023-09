Miruna Pascu, către martora cheie: „te halesc”! Amenințări directe și voalate ca să își salveze copilul

Miruna Pascu a avut un dialog uluitor cu unul dintre martori și nu s-a ferit să amenințe fățiș.

”MIRUNA:-Dar dacă ești atât de labilă, ia-ți un avocat.

Martor:-Labilă?!

MIRUNA:-Că altfel, crede-mă că te halesc!

Martor:-Adică? Mă haliți?

MIRUNA:-Nu eu. eu nu, eu n-am nicio treabă, eu spun ce o să pățești tu de la ceilalți, pentru că vei fi băgată într-un dosar în care de fapt nu ai niciun fel, nici în clin nici în mânecă. Dosarul nu e mare, pare, ce a facut presa…nu e niciun dosar, e dosarul unui accident în care Vlad nici măcar nu a avut niciun fel, chestiile alea cu sevraje și cu nu știu ce sunt căcaturi, intelegi?

Martor:-Da, da.

MIRUNA:-Căcaturi, nu-i nimic adevărat…nu e nimic adevărat iți dau cuvântul meu de onoare, deci a luat un diazepam, atât i s-a dat.

Martor:-Mie mi-e frică să nu mă ia pe mine după…dacă dau declarație falsă.

MIRUNA:-Păi aia o să ți se întâmple dacă vorbești așa, despre asta vorbesc. Tu de fapt te duci acolo ca martor și s-ar putea să nu mai ieși, dacă nu te duci cu avocatul, iți repet.

Martor:-Păi s-ar putea să nu mai ies dacă dau declarație mincinoasă.

MIRUNA:-Nu, s-ar putea să nu mai ieși dacă dai declarație că nu știu ce făceai”.



Miruna Pascu, providerul de Xanax

Pe de altă parte, martora a făcut declarații șocante.

”Martor:-Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu Xanax.

MIRUNA:-Doamne, eu nu-l ajutam cu niciun fel de xanax, el a avut reţetă până la un moment-dat, şi eu am avut pastile rămase acasă, că i-au rămas şi alea au termen de valabilitate, un an jumate nu ştiu cât Dumnezeu a avut, eu nu l-am ajutat, eu n-am relaţii, eu nu ştiu pe nimeni de unde să cumpere eu nu ştiu nimic, îţi repet, dar când mi-a zis că mai are probleme îi mai dădeam din ce rămăsese, că mai am şi acuma “ neintelibigil” şi nu mai ştiu ce căcaturi, că le-am aruncat zilele trecute când am făcut curat, că m-am enervat, am fost la doi psihiatrii pentru el”.

Se considera singura ”curată” din dosar

Într-o conversație avută cu fiul ei, Miruna Pascu neagă orice fel de implicație legat de pastile sau droguri.

”Miruna Pascu: Numai că tu nu știu ce căcat ai vorbit cu asta?! Că ai vorbit cu ea ca să ajungă să spună mizeriile alea despre mine că nu era nici măcar tac-tu subiectul! Eu eram subiectul! Deci în toate chestiile astea…

VLAD: Dar ce și unde a zis?

PASCU MIRUNA: Mama, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în căcat. Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

VLAD: Doamne!

PASCU MIRUNA: Da, mamă, da.

VLAD: Vai de capul meu!

PASCU MIRUNA: Da. Deci asta îți spun. Înțelegi de ce eram dimineață terminată? Că asta mai îmi lipsea, să fiu băgată…eu sunt singura care îs cât de cât ”clean” în chestia asta. Pentru că chiar nu am avut nici în clin, nici în mânecă cu mizeriile astea. O fetiță care nici nu mă cunoaște, mamă, de nicăieri. Nu m-a văzut în viața ei. A fost la tine în casă, la tac-tu-n casă, pe voi v-o fi văzut, pe tac-tu l-o fi văzut, pe Denu…băi, dar pe mine?!”