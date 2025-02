Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 februarie 2025. O străfulgerare de mulţumire pe suprafaţa lucioasă a oţelului inox







22, 23 februarie

Pe 22 februarie s-au născut George Washington, Frederich Chopin, Edward Kennedy, Arthur Schopenhauer, Heinrich Rudolf Hertz, August Bebel, Kyle MacLachlan, Luis Bunuel, Giulietta Masina, Nikki Lauda, Drew Barrimore, Tudor Muşatescu, Gyorgy Kovacs, Zephi Alşec, Grigore Alexandrescu, iar pe 23 februarie s-au născut Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur.

În calendarul creştin-ortodox, pe 22 februarie este Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia. Sfinţii Atanasie, Talasie şi Limneu, iar pe 23 februarie sunt Sfinţii: Policarp din Smirna şi Gorgonia. Sâmbătă este pomenirea morților, Moșii de Iarnă.

Nimic în ”Kalendarul” poporului român, moştenit de la daci. Muncă, muncă, muncă... dacii nu aveau "weekend"!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi am reuşit să citesc toată corespondenţa. Și am răspuns la cei care au purtat o corespondență normală, așa cum i-am obișnuit. Celorlalţi care îmi cer consultaţii, sfaturi, să le ghicesc la pariuri şi la loto, să le spun dacă Mărioara se potrivește cu Ionel și multe alte lucruri complet în afara sferei interesului meu, nu le-am răspuns. Nu o să primiţi niciun răspuns sau, un răspuns care nu o să vă placă, sau poate, un răspuns convenţional de la cei care mă ajută: doctorul în filozofie şi medicină Ana Racoveanu din Brasilia, Diana Hakim, psiholog, Damian Hunter, specialist IT, toţi din State şi Cristina Toader, psiholog, din "cetatea luminilor", de la Paris.

Le mulţumesc încă odată pentru voluntariatul lor şi mă gândesc, mă mir, de fapt, ce îi face să stea lângă mine de atâţia ani de zile, neplătiţi, uneori ignoraţi şi deseori ciufuliţi, că nu au făcut aia sau aialaltă! Dar îi iubesc mult, ca pe copiii mei şi probabil că sentimentul este reciproc!

Mă uit la ei cu mândrie, au crescut bine, au crescut drept, chiar dacă au fost nevoiţi să plece din ţară. De fapt nu mai am rude, fini, nepoţi, în România. În curând nici prieteni! Se pare că cea mai dreaptă şi sigură cale să pleci din ţară, este să te cunune subsemnatul!

Dar, mi se încălzeşte inima când mă uit la cele aproape cincizeci de perechi, finii mei şi ai regretatei mele soţii. Niciunul nu mai este în România. Ultimii au plecat Laur şi Andreea, şi finuţele mele... au trecut patru ani de zile. Ba, parcă mai mult… Repet, nu mai am rude și prieteni în România, decât familia mea, ”inner circle” și atât. Noi nu am vrut să ne pribegim, eu am fost suficient timp ”afară”, fata mea este născută la Teheran, ceilalți au făcut marele salt, aproape de stele.

Vorba poetului :

"Şi vii, şi morţi, amestecaţi, acum, Dispuşi să emigreze se arată, Mormintele se pregătesc de drum, În România deromânizată."

Da, şi mormintele... Viorel, finul meu şi soţia lui Alina au plecat definitiv în State cu urna funerară a bunicului Eugen la ei. Un bunic bun şi sfătos, un om deosebit şi un exemplu de urmat, care l-a crescut pe Viorel. A avut însă un capriciu, să fie incinerat şi şi-a făcut din timp, la serviciu, la fabrică, o urna din inox splendidă, cum nu am mai văzut. Care se înșuruba perfect, că nu se mai vedea urma închiderii. Semăna cu un proiectil, dar era un obiect frumos.

Aşa că Viorel şi soţia lui Alina au luat urna şi au plecat în State. La aeroport, mare scandal! Ce este în "proiectilul" din bagaje?

Viorel este medic chirurg, unul excelent, calm, sfătos. Are aproape doi metri şi o condiţe fizică de invidiat, chiar de un sportiv! A explicat pe îndelete vameşilor despre ce este vorba. Apoi a prezentat alternativele: să meargă în SUA cu urna funerară, sau să împrăştie cenuşa bunicului în aeroport! Vameşii s-au uitat unul la altul, nu au zis nimic şi i-au dat doctorului pe bunicul înapoi!

În State, comedia s-a repetat, dar acolo a fost mult mai simplu, a venit un tip îmbrăcat ca în Star Wars, cu un căţel jucăuş. Căţelul a mirosit "proiectilul" a dat din coadă, l-a lins pe mână pe Viorel şi a plecat să facă pipi lângă o coloană!

Acum bunicul Eugen stă la loc de cinste pe şemineul casei tip Adams în care locuieşte chirurgul. L-am văzut pe Skype şi parcă, parcă, a fost o scânteie, o străfulgerare de mulţumire pe suprafaţa lucioasă a oţelului inox...

Tot, vorba poetului:

"Şi-acum se-aude clopotul fatal, Vin vremuri de urgie şi de grindeni Şi este seara ultimului bal, Din zori, vom fi români de pretutindeni.

Probabil, mâine-aici va fi pustiu Şi toţi în pribegie vom porni-o, Drum bun, popor pierdut la un pariu, Adio, mamă patrie, adio!"

Mă tot întrebaţi de ce nu fac horoscopul României, să ne ştim viitorul!

Vă răspund că sunt prost, nu ştiu să fac horoscopul României, după cum spune o filă de calendar de perete. "Fii prost când o cere împrejurarea; a şti să simulezi prostia, când trebuie, este cea mai mare înţelepciune", a spus Cato cel Bătrân!

Am zis că trebuie să vă povestesc ceva de weekend, dulce-amărui, aşa că o să lăsăm subiectele ”mai serioase” după Dragobete! După cum știți, eu glumesc cu lucrurile serioase și spun glumele foarte serios!

Mereu, mâine, mâine după mâine, la capătul unui curcubeu există mereu speranța, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22-23 februarie 2025

BERBEC Dacă este vorba de ceva important, atunci încearcă în acest weekend. Mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent, totul poate fi în parametri normali. Stelele spun, la fel ca un bătrân inţelept chinez, ca prea multa insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpătarea aduce succesul! Ţine minte că astăzi lumea are nevoie de poveşti frumoase si vorbe fermecatoare pentru a contrabalansa climatul violent si decadent. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut, ignifug şi nepoluant. Duminica este zi de aranjat garderoba pentru sezonul de primăvară.

TAUR Gândirea ”pozitivă” şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Weekend-ul este favorabil, mai ales în domeniul sentimental. Dacă astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend sa treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani şi poate si o vorba buna. Asta duminică. Trebuie doar să încerci.

GEMENI Nu rata ocaziile din weekend din cauza încăpăţănării sau a grabei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere, dar să nu te implici total. Limitează-te doar la activităţile obişnuite. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile iernii târzii. Care delicii, costă din ce în ce mai mult! Parcă nu ştii cât costă un costum de schi ca lumea sau nişte clăpari meseriaşi, de la mama lor din Alpi… dar poţi închiria scule bunicele, sigur dacă nu eşti prea pretenţios. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare. Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi.

RAC Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai posibilitatea să mai rezolvi câte ceva, ai spor in ceea ce faci şi inspiraţie. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! In aceasta perioada a weekendului ai ceva noroc. Asta nu înseamnă că ai să câştigi la loto, la casino sau la orice alt joc aranjat. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, așa că fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitatia. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

LEU Astăzi poţi dezarma sau convinge pe oricine prin calmul şi zâmbetul tău permanent. O zi favorabilă deciziilor inspirate în ceea ce priveşte planul sentimental. Seara, la cumpărăturile de sâmbătă! Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta sentimentală. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstrainează, în loc să atragă! Trebuie doar să inspiri încredere şi să asiguri pe cei din jur că se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, sa ţii la părerea ta si sa nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Pastreaza-ti calmul si umorul. Duminica poti sa primesti o veste in doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

FECIOARĂ În weekend eşti uşor confuz şi poţi să pierzi din vedere reperele care te ghidează. Oferă-ţi puţină relaxare, poate un film bun sau o carte interesantă. Nu lăsa oboseala să-ţi conducă viaţa! Astăzi te cuprinde o dorinţă obsesivă să faci gospodărie, să mergi la piaţă, să cumperi bunătăţi. Imaginezi feluri de mâncare complicate, dar delicioase. Nu te opri, ceva-ceva tot o să iasă! Horoscopul tău arată că iti este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitand aglomeratia, dar şi frigul. Atenţie să nu transpiri şi apoi să răceşti! In acest weekend faci schimbarile la care te gandeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu a bucătariei şi a livingului.

BALANŢĂ Evită discuţiile aiurea cu anturajul. Pierzi timp şi te enervezi degeaba. Gestionează resursele pe care le ai cu multă grijă. Pe plan material, al proiectelor de weekend, eşti avantajat. Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, armonia empatică, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara poți să primeşti o veste, care te poate bucura.

SCORPION Simţul tău practic îţi e de mare folos în acest weekend. Îţi plac trăirile simple, puternice, emoţiile tulburătoare. Ai parte de o "neaşteptată cotitură a destinului", vorba lui Confucius! Sâmbătă - micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbăta, zi de ordine şi curăţenie! Duminică seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Peşti, poate la petrecerea de ajun la Dragobete.

SĂGETĂTOR Chiar dacă o să scoţi fum pe urechi, puneţi creieraşul la treabă la toată capacitatea, lasă intuiţia. În acest weekend ai de rezolvat o problemă de iscusinţă, de inteligenţă, nu de ghicit! Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză, doar este sâmbătă. Poate la un film, sau o prăjitură cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă cu familia sau prietenii. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt în acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici!

CAPRICORN Fără scamatorii şi hipnoză reuşeşti să aliniezi prietenii, familia, la programul tău de weekend. Nu ai nimic foarte important sau foarte urgent de făcut, aşa că odihneşte-te mai mult! Eşti bine, într-o formă bună. Este urmare satisfacţiei de a respecta programul de sâmbătă şi duminică. Eşti un perfecţionist şi lucrurile făcute bine şi la timp îţi dau o stare de siguranţă, de control asupra timpului. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai dovadă de tenacitate şi consistenţă. Horoscopul tău te sfatuiește să ceri sfatul și sprijinul unui prieten experimentat, înainte ca ceilalți să se prindă că nu ştii să te descurci!

VĂRSĂTOR În weekend nu juca după cum cântă alţii, decât pe bani foarte mulţi! Fără prejudecăţi şi reţineri păguboase trebuie să afirmi astăzi exact şi cu multă hotărâre care sunt interesele tale! Rezişti cu succes unei tentaţii. Trebuie să te convingi că seducţia lucrurilor care îţi trebuie neapărat e doar o strategie de consumism. Eşti stabil afectiv, aşa că poţi lua decizia corectă. Şoapte pe înserat şi vremea ciudată te ajută să devii mai sentimental decât de obicei. Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme.

PEŞTI Optimismul, bucuria şi setea ta de viaţă sunt cheia succesului social din weekend. Poate o petrecere, poate un eveniment în care eşti centrul atenţiei şi sarea în bucate. Poate este ziua ta! Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur. Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discutii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o prăjitură cu cafea scumpă, la o petrecere de ajun la Dragobete, sau pur şi simplu să stai relaxat în pat!