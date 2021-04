PNL va dispărea, așa cum s-a întâmplat cu PNȚCD în 2000, în cazul în care nu vor fi luate măsuri pentru redresarea guvernării. Atât liberalii cât și președintele Klaus Iohannis vor avea de suferit din punct de vedere electoral, pentru ceea ce se petrece în aceste zile. De aceea, este imperios ca actualui guvern, condus de Florin Cîțu să plece. Aprecierile îi aparțin fostului lider al PSD, Miron Mitrea.

„Acest guvern nu mai are de trăit mult. Știu și ei asta. Politicienii care stau în spate… nu sunt toți de teapa asta, ei înțeleg meserie. Nu mai pot rămâne acolo multă vreme, dacă nu iau măsuri cu Cîțu și echipa, nici nu mai contează cine e vinovat de acolo. PNL va dispărea. Președintele… se va duce la el toată povestea asta. Trebuie să ia măsuri. Nu mă interesează 3-7 miniștri… guvernul ăsta trebuie să plece acasă. Nu este capabil să ne arate nouă românilor că este profesionist”, a declarat Miron Mitrea, conform Realitatea TV.

Într-o emisiune televizată, Miron Mitrea a declarat că se așteaptă ca remanierea guvernului să se facă de urgență. În opinia sa, Guvernul condus de Florin Cîțu nu mai are zile multe în formula actuală, după gafele de la guvernare.

Miron Mitrea nu dă zile multe guvernului

Actualul Cabinet nu poate supraviețui din cauza certurilor interne, din coaliția de guvernare și din cauza lipsei de performanțe politice. Conform unor surse politice, citate de Realitatea TV, pe lista remaniabililor s-ar afla nu mai puțin de nouă miniștri.

„Dar cine și-a atins obiectivele? (…) Acest guvern nu face altceva decât să se certe între ei. Cîțu cu Voiculescu. Barna vine și spune de ce nu ați dat cu gaze în cei care nu au vrut să plece de la Spitalul Foișor. «De ce n-a folosit Jandarmeria gazele așa cum au fost folosite altădată», o întrebare ciudată, mai ales pentru un om care a fost gazat în 10 august”, a explicat Miron Mitrea, prezentând o imagine a ceea ce se petrece la guvernare.

În analiza pe care a făcut-o asupra guvernării, Miron Mitrea a arătat că de un an și jumătate, PNL nu a făcut nimic concret. Totul s-a rezumat la discuții și promisiuni.

„Oricâte analize va face dl Cîțu, oricât ne pierdem noi vremea cu el și ne enervăm pe bună dreptate că nu are nici un fel de empatie pentru bolnavii din spitalele românești, oricât putem să atragem atenția opiniei publice, de un an jumate nu s-a făcut nimic. S-a vorbit, s-a vorbit și am sperat după fiecare val că s-a terminat”, a mai spus Miron Mitrea.