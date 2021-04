Opțiunile liderilor coaliției asupra împărțirii politice ale instituțiilor statului sunt fluide. PNL care, prin președintele partidului, Ludovic Orban, a insistat timp de două luni pentru preluarea Avocatului Poporului și-a schimbat intenția. PNL optează acum pentru preluarea președinției Autorității Electorale Permanente (AEP), instituție condusă în prezent de un reprezentant al PSD, Florin Mitulețu-Buică.

PNL cu AEP, USR-PLUS cu Avocatul Poporului, UDMR cu C.A. al TVR

În noul context, liderii PNL au acceptat ca instituția Avocatul Poporului să fie adjudecată de USR-PLUS. Potrivit surselor politice, liderii UDMR au fost de acord cu această reîmpărțire a instituțiilor, ei fiind mulțumiți de faptul că au primit o funcție importantă în conducerea TVR. Respectiv, funcția de președinte al Consiliului de Administrație (C.A.).

Intrarea pe rol a disputării funcției de președinte al AEP de către liderii coaliției are la bază problemele pe care le are în prezent actualul șef al instituției numit de PSD în anul 2019. Florin Mitulețu-Buică este urmărit penal pentru abuz în serviciu iar lucrarea lui de doctorat a fost declarată plagiat. “Schimbarea președintelui AEP este o prioritate. Nu poți menține în fruntea unei instituții importante a statului un președinte care are probleme penale și de morală. Schimbarea sa va avea loc în scurt timp” ne-a declarat un lider al PNL.

PNL îl vizează pe Marian Muhuleț ca viitor președinte al AEP

Propunerea liberalilor pentru președinția AEP este Marian Muhuleț, în prezent, vicepreședinte al instituției. A fost numit în această funcție în aprilie 2016 prin decret semnat de președintele Klaus Iohannis. Muhuleț a mai deținut un mandat complet de vicepreședinte al AEP în perioada 2007-2015, perioadă în care a fost și purtător de cuvânt al instituției. Candidatul susținut de PNL pentru președinția AEP, Marian Muhuleț, este absolvent al Facultății de Științe Politice a Universității din București.

Actualul șef al AEP propus de PSD este acuzat de plagiat și de abuz în serviciu

Președintele actual al AEP, Florin Mitulețu-Buică, care a ajuns în anul 2019 în funcție datorită susținerii din partea PSD nu este dispus să accepte schimbarea. Și nici nu a luat în calcul ideea unei demisii. Cu atât mai mult cu cât, potrivit legii, mandatul de președinte și de vicepreședinte are o durată de opt ani. Mitulețu-Buică a respins acuzațiile de plagiat a lucrării sale de doctorat deși Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) i-a retras titlul de doctor tocmai din acest motiv și a anunțat că va ataca decizia CNATDCU. Totodată, Mitulescu-Buică a spus că nici acuzația de abuz în serviciu nu este susținută. În cazul în care coaliția majoritară va iniția schimbarea lui din funcție, așa cum au convenit liderii PNL, USR-PLUS și UDMR, Mitulescu-Buică are în vedere contestarea la Curtea Constuituțională de către susținătorii săi de la PSD a Hotărârii Parlamentului privind demiterea președintelui AEP.

Mitulescu-Buică a avut un parcurs profesional pitoresc: de la șef de depozit, la Colegiul Național de Informații a SRI

Șeful AEP susținut de PSD a absolvit Faultatea de Drept la Universitatea ”Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu şi este doctor în domeniul Informaţii şi Securitate Naţională al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. A absolvit şi un curs la Colegiul Naţional de Apărare şi a urmat şi un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă la Colegiul Naţional de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii, instituție a SRI

Înainte de a acumula aceste diplome, Mitulescu-Buică a lucrat ca şef tură la SC.EMMA.SA Craiova, şef depozit carbunaţi SC.PASAJ.SA Craiova, preşedintele al Consiliului de Administraţie S.C. Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri S.A. Craiova, Şef Serviciu – Serviciul Juridic şi Administrativ la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, comuna Bucovăţ, judeţul Dolj.

Victor Ponta l-a introdus pe actualul șef al AEP la vârful instituției

Victor Ponta, pe vremea când ocupa funcția de premier, l-a avansat pe Mitulescu-Buică în funcția de vicepreședinte al AEP, în anul 2015. La ora aceea, acesta era consilier parlamentar la grupul PSD și expertiza sa în domeniul pe care urma să-l conducă consta în poziția de reprezentant al PSD in Biroul Electoral Judetean Dolj.

USR-PLUS au luat în calcul pentru Avocatul Poporului un fost senator al UDMR

Progresiștii de la USR-PLUS au deja pregătite câteva nominalizări pentru președinția instituției Avocatul Poporului. Printre ele, potrivit unor lideri progresiști, se află și numele fostului senator al UDMR, Peter Eckstein Kovacs, avocat de profesie. Eckstein Kovacs este calculat de progresiști ca posibil președinte al instituției și din motive politice. Respectiv pentru ca progresiștii să se întărească politic într-un fief puternic al PNL, cel din județul Cluj. Peter Eckstein Kovacs este avocat și persoană publică apreciată în municipiul Cluj-Napoca.

Dacă schimbarea președintelui AEP este mai facilă, înlocuirea Renatei Weber din fruntea instituției Avocatul Poporului tergiversează.