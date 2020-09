Cei doi au împreună trei copii absolut superbi și trăiesc o frumoasă și armonioasă poveste de iubire.

Sâmbătă, Mirela Vaida și soțul acesteia au avut motive de sărbătoare și au ținut să împărtășească totul cu urmăritorii lor. Cei doi aniversează aniversează 11 ani de căsătorie, iar vedeta de la Antena 1 a postat pe rețele sociale modul în care au sărbătorit fericitul eveniment, scrie Cancan.

Alături de fotografii, vedeta i-a transmis un mesaj total neașteptat soțului său, Alexandru Vaida.

Mirela Vaida „a sărbătorit” în bucătărie aniversarea a 11 ani de mariaj. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a stat toată ziua să pregătească rețete tradiționale pentru întreaga familie care era plecată în oraș.

„Astăzi, împlinim 11 ani de căsnicie!!! 19.09.2009!! A plecat familionul în oraș, la cumpărături! Eu am rămas să sărbătoresc cum știu mai bine: la cratiță!! Așa că vă aștept la masă: supă de fasole verde, supă de găluște, tocăniță de cartofi cu afumatură, orez cu pui și ciuperci!! Hai, la mulți ani!!!! Tocmai mi-am pus un pahar de vin alb cu 3 cuburi de gheață!! Vă puup!” este mesajul scris de moderatoare emisiunii Acces Direct, pe rețelele de socializare.

„Mâncare ca la popota ofițărească, Mireluș, ești o harnică, dar ți-ar fi bun un ajutor, că muncești prea mult. Oricum, felicitări pentru tot ce ești! ”, “Mulți ani fericiți și binecuvântati de Dumnezeu împreună cu familia!”, “O gospodină de milioane, o familie fericită” sunt doar trei dintre sutele de urări primite de vedeta Antenei 1.

La începutul lui iunie, Mirela Vaida a declarat că își mai dorește încă un copil

„Vrea soţul meu încă o fetiţă. Şi eu mi-aş dori… să închidem treaba, să fie două fete şi doi băieţi. Eu nu pot să programez, programează Dumnezeu, eu spun ce îmi doresc, doar că… nu am probleme. Mulţumesc lui Dumnezeu, corpul meu am dus aşa de bine sarcinile, am născut natural, nu îmi este teamă de nimic, am alăptat copiii, mă ocup de ei… Iarăşi va însemna o perioadă în care ies din muncă”, a declarat Mirela Vaida la începutul verii.