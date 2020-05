La DC NEWS, Mirela Vaida a recunoscut că în ciuda succesului uriaş din prezent de la Antena 1, au fost şi clipe mai puţin fericite în cadrul Trustului Intact.

Unul dintre ele? Eliminarea din grilă a unei emisiuni care îi era foarte dragă vedetei.

„Cel mai greu moment din carieră a fost acela când am început un proiect foarte frumos, care se numea Totul pentru dragoste și în care voiam să arătăm oamenilor modele de viață.

Femei singure, care astăzi sunt cineva în lumea business, artei, tot ceea ce înseamnă femei singure care rămân după un divorț traumatizant să-și crească singure copiii, oameni model cum ar fi medici, eroi medici care salvează copii.

Am vrut să aducem exemplele pozitive în fața românilor și am avut această emisiune vreo trei luni de zile, pe Antena 1 dragilor, nu la mine în bucătărie.

Din păcate, atât de mic a fost interesul publicului, încât, cu durere în suflet, cei de la Antena 1 m-au anunțat că această emisiune se va scoate.

M-a durut nu neapărat faptul că emisiunea în sine s-a scos, ci faptul că oamenii nu au înțeles mesajul și nu au fost interesați de el.

Am stat acasă, eram și însărcinată în luna a patra, am stat acasă până am născut, iar acele luni au fost groaznice pentru mine.

Pentru că, în urma sarcinii, eram într-o stare mai predispusă la suspine, la tristețe, la melancolie, nu mai aveam emisiune.

Îmi lipsea și îmi lipsește în general munca fizică și activitatea zilnică. Dezamăgirea după un proiect care nu a avut succes…

Şi acum când văd această falsă pudoare și această ipocrizie a celor care nu vor să vadă așa ceva (n.r. – Vulpița), dar se uită milioane de români”, a declarat Mirela Vaida.