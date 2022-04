Mirela Vaida a răbufnit în direct! Nu s-a mai putut abține: Acuzaţii grave la adresa unei vedete

Prezentatoarea a ascultat până la un punct cuvintele grele pe care și le aruncau cele două, iar la un moment dat a venit cu o replică dură. Asta după ce a auzit atât varianta Amaliei Bellantoni, cât și a fostei sale angajate. Mirela Vaida nu a mai putut suporta tirada de acuzații lansată de Amalia Bellantoni și a răbufnit efectiv în direct. „Oprește-te! Amalia, oprește-te am zis! Amalia, una e să ajuți, alta e să angajezi, Tu ești administrator, te incriminezi singură. Amalia tu ești o fată desteaptă, tu nu ai cum să pici în plasa asta, hai să fim serioși”, i-a spus tăios Mirela Vaida, Amaliei Bellantoni.

Acuzații grave

Fosta angajată a făcut acuzații grave la adresa Amaliei Bellantoni. Femeia susține că a lucrat opt ani la ferma Amaliei Bellantoni, iar programul era unul foarte dur, de dimineața până seara. În plus era mereu jignită și umiliată. Când a vrut să plece, Lili spune că a fost controlată ca să nu fi furat ceva.

„Lucram de dimineața de la 10 până seara Eram ajutor de bucătar. (…) Mi-a spus că mă încuie în casă, că mă sechestrează. Îmi spunea că sunt jeagoasă, mă umilea, mp făcea în toate felurile. M-a aruncat în stradă ca pe un câine. Eu am muncit 8 ani acolo, am muncit atât de mult timp, am fost jignită, tot. Mi-a cotrolat toate hainele, până și lenjeria intimă. Eu nu am furat nimic, m-a umilit. Am dormit în mașină”, a spus Lili, fosta angajată, la Acces Direct.

Sicilianca se apără

Amalia Bellantoni se apără și spune că o cunoaște pe femeie de doar câteva luni și că tot ce a făcut până acum a fost să o ajute. A lansat la rândul ei acuzații grave la adresa fostei angajate. „Ea a venit acum câteva luni și am ajutat-o. I-am dat haine, mereu am zi să fie curată pentru că mereu era murdară. Ea consuma droguri, se știe clar, ea insăși menționează. Doamna nu muncea, vene, mânca, stătea pe acolo și atât. Era oricum în probă“ a declarat Amalia Bellantoni în aceeași emisiune.