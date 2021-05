„Noi n-avem nimic cu ei. Nu le-am făcut nimic. Ei nu ne lasă în pace. Ne agresează într-una. Mi-a oprit lumina, mi-a tăiat apa, m-a inundat, mi-a spart tavanul la casă. Am dovezi de la judecătorie precum că am câștigat să evacueze. Nu doresc decât să ne lase în pace. Ei vor cu orice preț să scape și de noi. (…) Am ordin judecătoresc să închidă terasa”, a declarat vecina Amaliei Bellantoni la Xtra Night Show.

Până unde a ajuns scandalul cu vecinii

Pe de altă parte, Amalia recunoaște că și-ar dori să dețină întreg imobilul. „Dacă vor să cumpere să vină să negocieze”, a spus vecinul. Vecinii ar fi cerut 120.000 de euro, în timp ce Amalia le-ar fi oferit pentru cei 20 de metri pătrați deținuți o sumă mai realistă, 25.000 de euro. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a mărturisit că nu știe ce să se mai facă cu vecinii săi, care sună încontinuu la 112 și depun plângere împotriva sa, asta după ce au eșuat negocierile cu privire la vânzarea locuinței.

Vedeta susține că oamenii nu au avut nicio problemă cu restaurantul până când soțul ei a decis să nu le mai plătească utilitățile și să nu le mai dea mâncare gratis. Fosta concurentă Chefi la cuțite Amalia Bellantoni este măritată cu un cunoscut bucătar sicilian, Domenico Bellantoni. Împreună cei doi dețin unicul restaurant cu specific exclusiv sicialian, „Belli Siciliani”, în zona Mătăsari.

Sursa foto: Instagram