Mirel Rădoi a scris istorie la Craiova! Oltenii s-au calificat în Conference League

Universitatea Craiova a scris joi seară o pagină importantă din istoria recentă a clubului, obținând prima calificare în grupele unei competiții europene de la revenirea în prima ligă. Echipa lui Mirel Rădoi a trecut de Istanbul Bașakșehir cu un scor general de 4-2, după 2-1 în tur și 3-1 în retur, pe un „Ion Oblemenco” transformat într-un adevărat vulcan, cu peste 30.000 de suporteri în tribune.

O seară de vis pe „Ion Oblemenco”

Atmosfera din Bănie a fost una electrizantă, iar Universitatea Craiova a răspuns perfect pe teren. Deși turcii au deschis scorul rapid, oltenii nu au cedat presiunii și au întors spectaculos soarta partidei.

Finalul de meci a fost o sărbătoare totală. Tribunele au cântat neîncetat, iar jucătorii au sărbătorit pe gazon calificarea care readuce Craiova în prim-planul fotbalului european.

Universitatea Craiova

Sursa Foto: Facebook/Universitatea Craiova

Suporterii, factorul decisiv: „Oblemenco”, un vulcan alb-albastru

Peste 30.000 de suporteri au creat o atmosferă spectaculoasă, transformând „Ion Oblemenco” într-o fortăreață greu de cucerit. Fanii au susținut echipa din primul până în ultimul minut, iar coregrafia impresionantă de la începutul meciului a transmis un mesaj clar: „Bănia vrea Europa”.

Impactul financiar al calificării în Conference League

Accederea în grupele UEFA Conference League aduce un bonus important pentru Universitatea Craiova:

  • 3,17 milioane de euro pentru prezența în grupe

  • Bonusuri suplimentare pentru fiecare victorie sau egal

  • Creșterea coeficientului european al clubului

  • Posibilitatea de a atrage sponsori și investiții noi

