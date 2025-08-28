Mirel Rădoi a scris istorie la Craiova! Oltenii s-au calificat în Conference League
- Cristi Buș
- 28 august 2025, 22:37
Universitatea Craiova a scris joi seară o pagină importantă din istoria recentă a clubului, obținând prima calificare în grupele unei competiții europene de la revenirea în prima ligă. Echipa lui Mirel Rădoi a trecut de Istanbul Bașakșehir cu un scor general de 4-2, după 2-1 în tur și 3-1 în retur, pe un „Ion Oblemenco” transformat într-un adevărat vulcan, cu peste 30.000 de suporteri în tribune.
O seară de vis pe „Ion Oblemenco”
Atmosfera din Bănie a fost una electrizantă, iar Universitatea Craiova a răspuns perfect pe teren. Deși turcii au deschis scorul rapid, oltenii nu au cedat presiunii și au întors spectaculos soarta partidei.
-
Min. 7 → Bașakșehir a lovit primul, prin Selke, după o lovitură de colț. Scor 0-1 și tăcere în tribune.
-
Min. 9 → Replica a venit imediat! Alexandru Cicâldău a finalizat elegant din careu, după o pasă a lui Bancu. 1-1 și „Oblemenco” a explodat!
-
Min. 27 → Ștefan Baiaram a readus avantajul pe tabela de marcaj, după o acțiune superbă creată de Bancu.
-
Min. 81 → Golul calificării! Nsimba a profitat de un aut executat rapid și a închis tabela la 3-1, în momentul în care oltenii aveau și un om în plus.
Finalul de meci a fost o sărbătoare totală. Tribunele au cântat neîncetat, iar jucătorii au sărbătorit pe gazon calificarea care readuce Craiova în prim-planul fotbalului european.
Suporterii, factorul decisiv: „Oblemenco”, un vulcan alb-albastru
Peste 30.000 de suporteri au creat o atmosferă spectaculoasă, transformând „Ion Oblemenco” într-o fortăreață greu de cucerit. Fanii au susținut echipa din primul până în ultimul minut, iar coregrafia impresionantă de la începutul meciului a transmis un mesaj clar: „Bănia vrea Europa”.
Impactul financiar al calificării în Conference League
Accederea în grupele UEFA Conference League aduce un bonus important pentru Universitatea Craiova:
-
3,17 milioane de euro pentru prezența în grupe
-
Bonusuri suplimentare pentru fiecare victorie sau egal
-
Creșterea coeficientului european al clubului
-
Posibilitatea de a atrage sponsori și investiții noi
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.