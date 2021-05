Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale a României, a dat explicații oficialilor de la Federația Română de Fotbal (FRF), în cadrul unui raport scris. Analiza antrenorului nu va fi făcută public, cel puțin atât timp cât el va sta pe banca tehnică a primei reprezentati{post_title}ve.

„Raportul este făcut, am avut o discuţie cu federaţia, le-am spus că acel raport nu va fi făcut public, decât dacă vor dori după plecarea mea de la echipa naţională. E un raport de acţiune în care explicăm toate motivele, începând de la selecţie. Este gata şi va fi pus la dispoziţia federaţiei, dar nu va fi făcut public”, a spus Rădoi. Întrebat dacă ia în calcul să renunțe, selecționerul a afirmat.

Mirel Rădoi, explicații despre munca la echipa națională a României

„S-a plecat de la acea întrebare de la flash interviu dacă am în cap intenţia de a demisiona şi am zis că în mintea mea este şi această situaţie. Am avut câteva discuţii sincere cu federaţia în care le-am explicat ceea ce s-a întâmplat, care sunt soluţiile pentru viitor şi le-am spus că în momentul în care ajungem la o idee comună şi anume că nu mai au încredere în staful nostru, în ideile noastre, în acest proiect, nu vom sta să ne legăm de nicio clauză”.

Mirel Rădoi a indicat și cel mai potrivit om pentru a-i lua locul la echipa națională, atunci când își va încheia mandatul. Este vorba despre Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu, cel mai potrivit pentru rolul de selecționer

„Se poate întâmpla orice şi, în momentul în care eu aş renunţa, Cosmin Olăroiu cred că ar fi cea mai bună variantă. Oricine ar veni va avea tot ceea ce ne cere ca nivel de informaţii, materiale, tot ce s-a lucrat…”, a spus Rădoi.

El a menţionat că nu regretă faptul că a ales să fie selecţioner. “Nu am niciun regret şi m-am tot gândit şi am luat fiecare antrenor din 2000 şi nu a existat niciunul care să nu fie atacat, indiferent de performanţe. E un post vizat de foarte mulţi antrenori. Cine nu ar veni? Nu cred că este cineva care să spună: Nu vreau”.

Amintiri despre coșmarul de la Middlesbrough

În ceea ce privește meciul amical pe care România îl va disputa la data de 6 iunie cu Anglia, la Middlesbrough, Mirel Rădoi a afirmat: „Partida trebuia să se dispute pe alt stadion şi după aceea, când am aflat de schimbare, chiar glumeam între noi: Sper să nu fie Middlesbrough. Şi chiar acel stadion a fost ales.

Îl putem numi chiar şi un moment al revanşei, dar totuşi este un meci amical. Eram jucător, acum sunt antrenor. Va fi un duel interesant cu amintiri dureroase de partea noastră, cu amintiri frumoase pentru Southgate”. În sezonul 2005 – 2006, Steaua a fost eliminată în semifinalele Cupei UEFA de Middlesbrough după 1-0 și 2-4.

La englezi, căpitan era Gareth Southgate, actualul selecționer al Angliei. La Steaua, banderola a fost purtată de Mirel Rădoi.