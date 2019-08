În ultimele zile, Mircea Diaconu a încercat să convină opinia publică despre faptul că și-a lansat candidatura la președinția României ca independent, fără o discuție prealabilă cu ALDE și Pro România, partide care și-au declarat susținerea pentru acesta. Diaconu și-a anunțat candidatura duminică, pe scările Ateneului Român, spunând că a luat decizia „singur, de nebun”, iar luni cele două partide și-au declarat susținerea.

Însă, deputatul de Gorj Alin Văcaru, secretar general al Pro România, a spus, joi, la o emisiune a postului Radio Infinit că discuțiile cu Mircea Diaconu sunt de câteva săptămâni.



Iată dialogul lui Văcaru cu moderatorul Dana Stoleru:

Moderator: Apropo de ALDE vreau sa va intreb, am o curiozitate. De ce l-ati mai resuscitat. Nu puteati sa il lasati sa moara, conform votului de la europarlamentare?

Alin Vacaru: De ce ziceti ca l-am resuscitat, pentru ca este o alianță…

Moderator: L-ați resuscitat pentru ca este un partid de 4%. Partidele care nu sunt votate trebuie lasate sa dispara de pe scena politica.

Alin Vacaru: Noi am facut o alianta politica de sustinere a unui candidat independent. Nu este candidat ALDE.

Moderator: Nu era candidat ALDE cand Ponta a decis sa-l resusciteze pe Tariceanu. Nu era Diaconu in discutie.

Alin Vacaru: Nu este adevarat. Discutia de Diaconu este de cateva saptamani, noi tot discutam, ne-am si intalnit la Bucuresti, domnul Ponta s-a consultat cu parlamentarii.

Moderator: Si ce nevoie aveati de ALDE, de cele patru procente ale ALDE?

Alin Vacaru: Pentru ca suntem mult mai puternici mai multe partide decat noi singuri.

Te-ar putea interesa și: