Mircea Badea nu l-a iertat după plecarea din Antene! Va fi un nou scandal în media? Breaking news

Mircea Badea a reacționat imediat după ce Florin Ristei a scris pe pagina sa de socializare că s-a uitat la Antena 3 și l-a luat durerea de stomac.





Mircea Badea a luat foc imediat cum a văzut ceea ce Florin Ristei, prezentatorul emisiunii „Prietenii de la 11”, a scris pe internet că s-a uitat la Antena 3 și l-a luat durerea de stomac.

Florin Ristei a prezentat emisiunea „Prietenii de la 11”, alături de Diana Munteanu, însă colaborarea cu Antena 1 s-a încheiat. Iată ce declara el la vremea respectivă.

„Răspund aici, pentru cine e interesat, ca să evităm tot felul de telefoane și întrebări penibile. Din 1 martie, emisiunea „Prietenii de la 11” iese din grila de programe Antena 1. După 2 ani de emisiune, am ales să schimb ceva, de aici și plecarea mea. A fost o experiență foarte mișto, cu o echipă de producție profi, cu o Diana Munteanu așa cum nu o știam și cu care, zic eu, că am facut echipă foarte bună, și un context în care m-am simțit bine, am vorbit ce am vrut și de care sunt mândru”.

Acum, Ristei a postat un mesaj acid pe pagina sa de socializare, scriind că s-a uitat la Antena 3 și l-a apucat durerea de stomac. ”Am nimerit și am lăsat, din greșeală, 30 minute, la Antena3, și m-a luat durerea de stomac, de nervi. În afara faptului că fac un “televot”, prin care iau banii oamenilor care pică în plasa sondajului, tonul și aroganța discursului unor invitați sunt de domeniul sf-ului. Oameni buni, IEȘIȚI LA VOT. Știu că v-ați pierdut încrederea și în corectitudinea acestuia, însă e singura noastra posibilitate de a face ceva. Votați orice, numai votați, votați și la referendum, și la europarlamentare, și la președinție, votați!”

Reacția lui Mircea Badea nu s-a lăsat așteptată și a fost, bineînțeles, la fel de acidă: ”Stai, tristei, linistit: ma duc sigur la vot”.

