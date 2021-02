Mircea Badea e supărat că nu are coronavirus. Cunoscutul jurnalist Mircea Badea a povestit, într-o emisiune televizată, cum a fost oprit în trafic de Poliția Rutieră, din nou, după ora 23:00, atunci când se poate circula, conform reglementărilor, doar cu declarație pe proprie răspundere. Dialogul cu agenții, a fost redat în cunoscutul său stil.

Relația de „dragoste” dintre Mircea Badea și Poliției este de notorietate. Prezentatorul TV nu precupețește nici o ocazie de a afrma că „îi susține” pe purtătorii de uniformă.

„Îmi pare rău că nu am coronavirus”

„A fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus. Mi-aș fi dorit să am în seara asta. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc.Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent – îl susțin – să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără. Nu ne apără de Dincă.

„Mi-a spus polițistul să-i dau actele și i-am pus buletinul pe geam. Și mi-a zis să-i dau buletinul dar i-am spus că nu îl dau. ‘Cum adică nu?’ Nu, nu îl dau. ‘Sunteți obligat.’ De către cine, l-am întrebat eu… A stat puțin și a spus: de ce nu îl dați? Și i-am spus: poate nu știți, dar e pandemie. ‘Păi și ce dacă? Să știți că eu mă dezinfectez.’ A mai stat puțin și am fost întrebat dacă am consumat băuturi alcoolice. Eram sigur că mă întreabă. I-am spus că nu și apoi am fost invitat să fac un test. Asta înseamnă să îți dai masca jos și să sufli în etilotest. Evident că a ieșit 0,0. Apoi mi-a cerut alte acte: talonul și restul”, a povestit el la Antena3.

„Luați-l pe prostul ăsta, dă-l dracu de prost…”

Cu umor, prezentatorul suține că polițiștii i-au recunoscut mașina. Poate și de asta a fost oprit.

Cred că mi-a recunoscut unul mașina… Nu știu, eu umblu cu o mașină, Țiriac i-ar spune de epocă. Probabil a recunoscut unul mașina și o fi transmis, luați-l pe prostul ăsta, dă-l dracu de prost…”, a conchis Mircea Badea, potrivit Cancan.