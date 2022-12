Mircea Badea, amintiri despre vremurile grele: „Am avut multe perioade oribile”

Mircea Badea a vorbit despre perioada în care rămăsese fără angajamente la televiziune și încerca să se mențină pe linia de plutire. El a vorbit despre vremea în care, la 30 de ani, rămăsese șomer și încerca să-și găsească de lucru pentru a supraviețui. Potrivit spuselor sale, această situație de șomaj a durat vreme de un an, până a reușit să obțină un alt loc de muncă.

„Eu la 30 de ani, deci de ziua mea, clar eram șomer și muritor de foame. A fost horror! Am avut multe perioade cu adevărat oribile din multe puncte de vedere. Unele din motive exterioare, altele din motive interioare. Adică aș putea, dacă aș ști să scriu și m-aş pricepe la treaba asta, aș putea să scriu niște tratate despre demonii interiori. Cum era să mor de foame și să te cunoască toată lumea? Nasol! Vreau să spun că cercetam rubricile pe vremuri cu locuri de muncă”, a povestit Mircea Badea despre acest episod dificil.

Realizatorul de televiziune a mai precizat că nu a fost singura situație în care s-a aflat în dificultate. Mircea Badea a relatat că a mai trecut prin astfel de situații chiar și pe vremea când realiza o emisiune de dimineață împreună cu Teo Trandafir.

Mircea Badea și-a căutat de lucru la Forțele de Muncă

Mircea Badea a povestit că, în timp ce realiza emisiunea de dimineață, în perioada de început, împreună cu Teo Trandafir, au căutat să-și suplimenteze veniturile. Cei doi oameni de televiziune și-au căutat un al doilea job, având în vedere că după încheierea filmărilor de dimineață aveau toată ziua la dispoziție.

„De altfel, pentru mine n-a fost ceva nou, pentru că eu mai murisem de foame și când făceam matinal cu doamna Teo Trandafir. Noi am vrut să ne angajăm, deci să ne luăm un al doilea serviciu. Aveam 3 ore de matinal, cum s-ar spune mai nou, matinalul de dimineață și ne-am gândit bă, restul zilei ce facem? Să muncim dracului, să mâncăm. Și am fost și ne-am depus CV-uri pe vremea aia, de la firme auto, inclusiv la firmele de telefonie mobilă să ne angajăm la call center”, a mai povestit Mircea Badea.

El a mai spus că a apelat chiar și la ajutorul celor de la Oficiul Forțelor de Muncă, de la acea vreme. Însă nici acolo nu au primit ajutor. Nimeni nu dorea să-i angajeze, pe vremea aceea, considerând, spune realizatorul, că nu se calificau pentru munca pe care o vizau.

„Nu ne angajau pe nicăieri, să ne înțelegem. Adică am încercat în cel puțin 20 de locuri și am ajuns și la brațele de muncă, adică la Oficiul Forțelor de Muncă, sector nu mai știu care și am depus acolo, ne-au luat ăia în evidență. Făcusem asta și a fost un eșec total. Adică nu ne-a angajat nimeni. Ne-au chemat la câteva interviuri, dar acolo cred că nu ne-am calificat”, a spus Mircea Badea pentru Antena 3.