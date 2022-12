Teo Trandafir dă peste cap sfaturile nutriționiștilor. Ce face ca să nu se îngrașe de Crăciun

Teo Trandafir, cunoscuta vedetă de televiziune, dă peste cap sfaturile nutriționiștilor, dezvăluind ce facea ea de Crăciun ca să nu se îngrșe. Rețeta este foarte simplă și la îndemâna oricui.

„Noi mâncăm puțin și este ultima problema pe care ne-o punem. Bineînțeles că vom primi mâncare de la toată lumea, toți prietenii vin cu câte ceva, mai ales că vom fi plecate. Nu am această povara, nu am avut-o niciodată. Am descoperit de vreo trei ani, până la acel moment nu am mâncat, că îmi place caltaboșul. Am nimerit unul foarte bun. Mănânc cât se poate de puțin, pentru că este atât de bun încât ceva trebuie să fie în neregulă cu el. Și îmi mai plac sarmalele mici, mici”, a spus Teo Trandafir pentru spectacola.ro.

Apoi, a detaliat: „Da, nu mănânc. Atât de simplu. Mai am un truc pe care l-am tot dezvăluit de-a lungul timpului și sper că a ajuns la cât mai mulți oameni; în primele două, trei ore ale zilei beau doi litri de apă și astfel fac un mic detox. Asta mă împiedică să mă îngraș”.

Teo Trandafir: Se aruncă foarte multă mâncare

Teo Trandafr a mai povestit că nu este genul de om care împodobește și gătește exagerat: „Întotdeauna am avut grijă să mă gândesc mai mult la semnificația sărbătorii, am văzut că deja oamenii fac concursuri legate de opulență cu care se pregătesc pentru un eveniment de genul asta. La fel se întâmplă și de Paște, se aruncă foarte multă mâncare, ceea ce este un mare păcat și încerc să evit acest lucru”.

Despre anul care tocmai se încheie, Teo Trandafir a spus că a fost un an greu, care a adus foarte multe lucruri pe care nu ni le puteam imagina înainte, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și în 2020: „Singură mea speranța este ori că noi să devenim mai rezistenți, ori că anul ce vine să fie mai blând. Consider că regretele nu fac altceva decât să te tragă înapoi și să te împiedice să vezi lucrurile minunate pe care le poți face. Cât despre lucrurile bune, aș preferă să le țin în sfera personală, dar au fost și acestea”.

Sărbătorile de iarnă în copilăria lui Teo Trandafir

Dar cum arătau Sărbătorile de iarnă în copilăria lui Teo Trandafir și ce tradiții a păstrat? „Am păstrat globurile pe care le am de când aveam 3 sau 4 ani, le folosesc și astăzi și este una dintre tradițiile la care nu renunț. Am niște globuri atât de urâte după 50 de ani de când sunt folosite, dar sunt ale mele. Am un fluture din plus care a trăit și vremuri mai bune, însă îl pun și pe acela în brad. O altă tradiție este că în fiecare an să cumpăr un glob nou”.

Teo Trandafir și-a mai amintit că prima instalație de brad pe care a primit-o de la părinții, era una care imita lumânările: „O am și astăzi. La momentul respectiv mi s-a părut cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată”.

Ea a mai spus că toți copiii și oamenii mari care nu au uitat că au înăuntrul lor un copil gata să se entuziasmeze știu că Moș Crăciun există!