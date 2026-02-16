Mircea Abrudean: Premierul ia decizia finală, avizele miniștrilor sunt consultative. Ce ar reprezenta pentru România întârzierea pachetului de reforme

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a explicat, potrivit news.ro, că avizele miniștrilor sunt consultative, că decizia finală aparține premierului, iar întârzierea pachetului de reforme poate afecta aprobarea bugetului și buna funcționare a țării.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu există o problemă dacă un ministru nu avizează un act aflat pe masa guvernului. El a explicat că există și varianta avizului negativ, dar că în final decizia aparține premierului, care este suveran în ședințele Guvernului. Abrudean a precizat că avizele ministerelor au rol consultativ și că părerile miniștrilor sunt importante doar ca orientare, nu ca decizie finală.

„Până la urmă, decizia o ia premierul, în ședința Guvernului. Premierul ține cont de opiniile miniștrilor, se discută și se dezbate, dar hotărârea finală îi aparține”, a subliniat Mircea Abrudean, amintind că a deținut anterior funcția de secretar general al Guvernului și că experiența îi confirmă această procedură.

Președintele Senatului a mai atras atenția că revenirea constantă cu noi propuneri sau excepții la pachetul de reforme din administrație nu este benefică. Mircea Abrudean a explicat că acest pachet a fost discutat și aprobat într-o formă finală în ședințele coaliției din ultimele luni și că reluarea dezbaterilor riscă să întârzie implementarea reformelor.

„Dacă pornim de la premisa unor noi excepții sau modificări, nu reușim să facem nimic din ceea ce ne-am propus. Este important să respectăm forma aprobată anterior pentru a nu bloca procesul”, a subliniat el.

Abrudean a explicat că aprobarea pachetului de tăieri și reforme din administrație este premergătoare aprobării legii bugetului de stat. Întârzierea acestei decizii poate afecta economia și funcționarea normală a țării. Potrivit lui, un buget neaprobat în timp util poate influența negativ toate domeniile care depind de alocările bugetare.

„Dacă lungim decizia și nu reușim să avem un buget aprobat în Parlament, nu facem decât să afectăm bunul mers al țării, economia și tot ceea ce decurge dintr-un buget echilibrat”, a subliniat președintele Senatului.

Mircea Abrudean a mai atras atenția că pachetul de reforme a fost prevăzut în programul de guvernare aprobat de Parlament. Orice modificare constantă a acestuia poate împiedica implementarea corectă a măsurilor. El a explicat că reformele implică costuri și că revenirea cu propuneri noi, chiar și bine intenționate, nu ajută și poate întârzia efectele benefice.

„Reforma înseamnă costuri, dar trebuie să ne concentrăm pe ceea ce a fost stabilit și aprobat în programul de guvernare. Revenind de fiecare dată cu alte propuneri, nu facem bine nimănui”, a concluzionat Abrudean.