Mirabela Grădinaru, tot mai preocupată de proiectele Administrației Prezidențiale. Va deschide seria de evenimente „România în lumină”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, se implică activ în seria de evenimente „România în lumină”, lansată de Administrația Prezidențială, un proiect cu caracter social care vizează sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile din societate.

Primul eveniment, dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur, va avea loc luni, 17 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni. Evenimentul este organizat de ARNIS – Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați, în parteneriat cu Administrația Prezidențială și Ministerul Sănătății, și beneficiază de implicarea partenerei președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

La ora 15:30, în Sala Unirii, va avea loc o masă rotundă pentru crearea unui parteneriat intersectorial destinat garantării drepturilor la viață, sănătate și dezvoltare pentru nou-născuții cu risc.

La eveniment vor participa Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății, Diana Iancu, consilier prezidențial, Diana Punga, consilier de stat, conf. dr. Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, președintele Comisiei de Neonatologie, reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, parlamentari și profesioniști din domeniul medical.

În jurul orei 17:00, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va susține o declarație, iar la ora 18:20, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culoarea mov, simbol al solidarității și al speranței pentru copiii prematuri și familiile acestora. Alocuțiuni vor susține, printre alții, Mirabela Grădinaru, Corina Croitoru și prof. dr. Manuela Cucerea.

Potrivit Administrației Prezidențiale, proiectul „România în lumină” își propune să creeze un cadru de dialog între autoritățile publice, organizațiile non-guvernamentale și comunitate, pentru a identifica soluții concrete și sustenabile în sprijinul celor mai vulnerabili.

Pe 1 octombrie, partenera lui Nicușor Dan a participat la evenimentul dedicat luptei împotriva cancerului la sân, organizat de Fundația Renașterea. În fața celor prezenți, Mirabela Grădinaru a vorbit despre importanța tratamentelor din acest domeniu.