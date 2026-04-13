Minoritățile naționale din Ungaria, fără reprezentare parlamentară după alegeri. Diferențe majore față de sistemul din România

Niciuna dintre listele minorităților naționale nu a reușit să obțină un mandat în noul Parlament din Ungaria, în ciuda participării acestora la scrutin și a numărului de voturi obținute, potrivit datelor oficiale citate de publicația Vox.

Conform rezultatelor centralizate, cea mai mare susținere a fost înregistrată de lista romilor, care a obținut 18.880 de voturi. Pe locul al doilea s-a clasat lista minorității germane, cu 17.845 de voturi, urmată la mare distanță de lista croaților, care a strâns 1.255 de voturi.

Alte minorități au înregistrat scoruri și mai reduse: slovacii au obținut 884 de voturi, românii 495, iar în continuarea clasamentului s-au situat rutenii (412 voturi), ucrainenii (360), slovenii (178), grecii (153), polonezii (138), armenii (112) și bulgarii (97 de voturi).

Cu toate acestea, niciuna dintre aceste liste nu a atins pragul necesar pentru a obține reprezentare parlamentară efectivă în noua legislatură.

În Ungaria, minoritățile naționale pot participa la alegeri prin liste proprii, însă sistemul electoral nu garantează automat obținerea unui mandat.

Pentru a intra în Parlament, aceste liste trebuie să atingă un prag electoral comparabil cu cel aplicabil partidelor politice, ceea ce face dificilă reprezentarea comunităților mai mici.

Există, totuși, un mecanism alternativ: minoritățile pot desemna un „purtător de cuvânt” în Parlament dacă nu reușesc să obțină un mandat.

Acesta poate participa la lucrările legislative, însă nu are drept de vot, ceea ce limitează influența efectivă a acestor comunități în procesul decizional.

Acest model este considerat de analiști drept unul restrictiv în ceea ce privește reprezentarea politică a minorităților, mai ales în contextul fragmentării votului și al participării reduse.

Spre deosebire de Ungaria, România aplică un sistem electoral care facilitează explicit reprezentarea minorităților naționale în Parlament.

Potrivit Constituției României, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu obțin suficiente voturi pentru a intra în Parlament prin procedura obișnuită pot primi câte un mandat de deputat în Camera Deputaților, în condițiile stabilite de legea electorală.

Legea nr. 208/2015 detaliază acest mecanism, stabilind că o organizație a unei minorități naționale poate obține un mandat dacă realizează cel puțin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate la nivel național pentru alegerea unui deputat.

Acest prag este semnificativ mai redus decât cel aplicat partidelor politice și este conceput pentru a permite accesul minorităților în Legislativ.

Mandatele astfel obținute sunt acordate peste numărul total de deputați rezultat din norma obișnuită de reprezentare, ceea ce înseamnă că nu afectează distribuția generală a locurilor între partide.

De asemenea, Constituția prevede că fiecare minoritate poate fi reprezentată de o singură organizație, evitând astfel fragmentarea reprezentării.

Alegerile parlamentare din Ungaria au adus schimbări semnificative în peisajul politic. Potrivit rezultatelor raportate de presa internațională, opoziția a obținut aproximativ 69,35% din voturi, în timp ce partidul condus de Viktor Orbán a fost creditat cu 27,64%.

În acest context, liderul opoziției, Péter Magyar, a declarat că rezultatul reflectă o schimbare de direcție a electoratului: „Astăzi, poporul maghiar a spus da Europei, da unei Ungarii libere”, a afirmat acesta, potrivit relatărilor presei internaționale.