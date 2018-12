Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea TAIE în carne vie. „Aș da afara vreo 20 de manageri de spital”

Situaţia critică în care se găsesc multe spitale din ţară în legătură cu lipsa imunoglobulinei este aprig criticată de minstrul Sănătăţii Sorina Pintea. Ea a declarat joi seară că este nemulţumită de activitatea mai multor manageri de spitale deoarece nu au rezolvat o problemă importantă care aparţinea strict de ei, si anume, procurarea de imunoglobulină. În aceste condiţii ministrul ar vrea dă destituie pe toţi managerii care nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu.





Întrebată pe cine ar da afară, în cazul absenţei imunoglobulinei din spitale, Sorina Pintea a răspuns: "Vreo 20 de manageri de spital, în prima fază, pe vreo 40 i-aş reinstrui, aş lucra cu puţini", potrivit antena3.ro

"Sunt spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii, unde ministrul Sănătăţii are competenţă, sunt spitale din subordinea autorităţilor publice locale şi judeţene unde ministrul Sănătăţii nu poate interveni. Acolo, autoritatea are dreptul să demită sau să organizeze concurs pentru manager, dar ministrul Sănătăţii, nu. Dar, atunci când lupţi, Guvernul alocă bani pentru a achiziţiona imunoglobulina şi pe mecanismul de protecţie. Avem, în acest moment, 49 de kilograme, mi s-a spun că ajunge pentru trei luni şi mai mult. Aducem până în 31 decembrie încă 7.200 de fiole şi apar, inclusiv mesaje primesc, că la spitalul X nu există imunoglobulină, vă spun sincer, nici nu mai ştiu ce să spun, cum s-o numesc?", a declarat Sorina Pintea.

Sorina Pintea a mai spus că "nu e treaba ministerului să trimită imunoglobulină, e treaba managementului spitaliesc, spitalului, să o ceară".

