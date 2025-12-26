Ministrul Apărării: Israelul nu se va retrage complet din Fâșia Gaza

Din cuprinsul articolului Katz a contrazis planul de pace al lui Trump

Israelul nu își va retrage niciodată toate trupele din Fâșia Gaza, a declarat joi ministrul apărării Israel Katz, la o conferință organizată de ziarul Makor Rishon, potrivit dpa. "În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâşia Gaza", a declarat Katz.

Ministrul apărării Israel Katz a declarat că această poziție va rămâne neschimbată inclusiv în cazul unei tranziții către a doua fază a planului de pace al președintelui american Donald Trump și al unei eventuale dezarmări a Hamas.

Katz a precizat că zona de securitate va fi amplasată în interiorul Fâșiei Gaza și a adăugat că, în partea de nord a enclavei de coastă, ar putea fi create așezări israeliene menite să protejeze această zonă.

