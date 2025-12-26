International

Ministrul Apărării: Israelul nu se va retrage complet din Fâșia Gaza

Ministrul Apărării: Israelul nu se va retrage complet din Fâșia GazaSoldați în Gaza. Sursa foto: IDF/Platforma X
Israelul nu își va retrage niciodată toate trupele din Fâșia Gaza, a declarat joi ministrul apărării Israel Katz, la o conferință organizată de ziarul Makor Rishon, potrivit dpa. "În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâşia Gaza", a declarat  Katz.

Israel Katz

Sursă foto: X.com

Ministrul apărării Israel Katz a declarat că această poziție va rămâne neschimbată inclusiv în cazul unei tranziții către a doua fază a planului de pace al președintelui american Donald Trump și al unei eventuale dezarmări a Hamas.

Hamas

Hamas / sursa foto: dreamstime.com

Katz a precizat că zona de securitate va fi amplasată în interiorul Fâșiei Gaza și a adăugat că, în partea de nord a enclavei de coastă, ar putea fi create așezări israeliene menite să protejeze această zonă.

Katz a contrazis planul de pace al lui Trump

Ministrul apărării Israel Katz, membru al partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a contrazis unele elemente ale planului de pace propus de președintele american Donald Trump. Katz a subliniat că Israelul nu a retras complet trupele din Fâșia Gaza și că a menținut o zonă de securitate în interiorul enclavei, chiar și în cazul unei tranziții către a doua fază a planului american sau al unei eventuale dezarmări a Hamas.

Planul de pace al lui Trump prevedea o retragere treptată a forțelor israeliene, însă oficialul israelian și-a reafirmat poziția fermă a guvernului de la Tel Aviv privind controlul militar în zonă.

