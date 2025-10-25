International

Ministrul german al Economiei s-a adăpostit într-un buncăr, în timul atacului rusesc asupra Kievului

Ministrul german al Economiei s-a adăpostit într-un buncăr, în timul atacului rusesc asupra KievuluiSursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski
Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, aflată într-o vizită oficială la Kiev, a declarat sâmbătă că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene rusești care au lovit capitala Ucrainei. Atacurile au provocat moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor 12, potrivit dpa. com

Katherina Reiche, despre atacurile de la Kiev: „O experiență dureroasă”

„A fost o experiență dureroasă pentru mine și, din păcate, este o parte tristă a vieții de zi cu zi a ucrainenilor”, a spus Reiche într-o conferință de presă. Ministrul german a precizat că atacurile Rusiei urmăresc epuizarea populației civile.

Reiche a sosit la Kiev vineri, conducând o delegație germană, și a promis sprijin pentru reconstrucția infrastructurii energetice distruse. „Germania nu va abandona poporul ucrainean”, a afirmat ea, menționând pericolul atacurilor asupra rețelelor de electricitate și încălzire înainte de iarnă.

Zelenski a cerut ajutor pentru apărarea aeriană a Ucrainei

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursa foto: Captură video Facebook

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a lansat nouă rachete balistice și 64 de drone de atac asupra Kievului. Forțele aeriene ucrainene au reușit să distrugă 50 dintre drone și patru rachete. În urma atacurilor, două persoane au murit și 12 au fost rănite.

În regiunea Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei, atacurile au provocat moartea unui membru al echipelor de salvare și rănirea altuia, precum și moartea unei femei și rănirea altor șapte persoane. Au fost avariate clădiri rezidențiale, magazine și camioane de pompieri.

Zelenski a cerut partenerilor internaționali să consolideze apărarea aeriană a Ucrainei, subliniind importanța sistemelor Patriot împotriva rachetelor balistice. În urmă cu o zi, liderul ucrainean și aliații săi s-au întâlnit la Londra pentru a discuta livrările de arme cu rază lungă și sisteme de apărare aeriană.

Escaladarea atacurilor rusești

Ministerul Apărării rus a afirmat că țintele atacurilor au fost companii ale complexului militaro-industrial ucrainean și infrastructură energetică critică. De la începutul anului, Rusia a lansat aproape 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete hipersonice Kinjal asupra Ucrainei, ceea ce crește temerile privind o iarnă grea pentru populație.

