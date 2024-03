Economie Ministrul Fechet vrea mai multe mașini electrice în România. Statul ar putea sprijini achiziția în leasing







Prezent în cadrul mesei rotunde „Tranziție energetică și Sustenabilitate“, organizate de Capital și Infofinanciar, ministrul Mircea Fechet a explicat ce se întâmplă cu programul Rabla Plus.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a explicat în cadrul mesei rotunde „Tranziție energetică și Sustenabilitate“ de ce a scăzut prima de casare și tichetul aferent pentru autoturismele electrice.

Potrivit acestuia, reducerea a fost stabilită printr-o ordonanță de urgență aprobată în luna decembrie anul trecut. Actul normativ a fost inițiat de Ministerul Finanțelor.

„S-a decis plafonarea ei la suma de 25.500 de lei. Ceea ce reprezintă aproximativ 5.000 de euro pentru un autoturism electric. Unii spun că este prea mică, alții că ar fi putut să fie și mai mică de atât. Una peste alta, cred trebuie să așteptăm să vedem cum evoluează programul. M-am asigurat ca în bugetul fondului să avem o sumă record pentru anul 2024 pentru programul Rabla Plus.“. a declarat Mircea Fechet.

Mai puțini bani, mai multe mașini

Potrivit ministrului Mediului, suma alocată este de un miliard de lei. Însă, deși sunt mai mulți bani, prima de casare pentru mașinile electrice este mai mică.

„Pentru mine, ca ministru al Mediului, înseamnă mai multe autoturisme electrice finanțate. Banii pentru autoritățile locale s-au epuizat în 16 minute. În cazul sumei alocate persoanelor juridice, a existat un interes ridicat. Ceea ce înseamnă că din ce în ce mai multe firme achiziționează mașini electrice. Și sper să facă tot mai mulți kilometri cu ele. Mă refer în special la firmele de livrări, de curierat, de taximetrie etc. Am mai constatat, la prima vedere, un apetit mai mic al persoanelor fizice pentru programul Rabla Plus. Acest lucru ar putea avea legătură cu prima de casare mai mică. Cred că ar trebuie să așteptăm un timp pentru a putea trage concluziile.“, a precizat Mircea Fechet.

Sprijin de la stat pentru leasing

Ministrul Mediului a mai declarat că, dacă se va constata că este nevoie, schema de finanțare ar putea fi modificată. Însă acest lucru se poate face doar prin ordonanță de urgență. În prezent, sunt analizate mai multe scenarii, unul din acestea fiind finanțarea leasing-ului operațional

„Am instituit deja un grup de lucru la nivelul Ministerului Mediului. Aici, pentru prima oară, am chemat și societăți de leasing la întâlnirile cu dealerii și producătorii de autoturisme. Luăm în considerare foarte serios posibilitatea finanțării leasing-ului de autoturisme electrice. Și atunci nu mai avem discuția dacă finațăm cu 5.000 sau 10.000 de euro voucherul.“, a explicat Fechet.

Potrivit acestuia, România poate adopta modelul francez, în care statul susține o parte din cheltuiala cu leasing-ul.

„Este vorba de de aproximativ 100 de euro lunar. Sumă considerată suficientă pentru a determina o persoană să nu blocheze zeci de mii de euro într-o mașină electrică. Așa, pune statul român ceva, mai pune și persoana respectivă ceva în plus, și, cât vrea, se folosește de o mașină electrică. Când nu mai are nevoie de ea, o dă înapoi la societatea de unde a luat-o.“, a detaliat ministrul.

Ministerul Mediului nu susține Taxa pe Soare

Un alt subiect abordat în cadrul evenimetului organizat de revista Capital și site-ul Infofinanciar a fost a fost cel al Taxei pe Soare. Subiectul a generat dezbateri ample în spațiul public în ultima perioadă.

„Referitor la această taxă, în mod specific, nu au existat niciodată discuții legate de acest subiect. Nici la minister, nici la guvern, nici în cadrul unui grup de lucru. De altfel, în programul de guvernare actual, unul dintre elementele principale este acela că nu se introduc taxe noi. Ar putea fi vorbă de o taxă aferentă antului 2026 sau 2028.“, a declarat ministrul.

Mircea Fechet a precizat că Ministerul Energiei urmează să inițieze o ordonanță de urgență în legătură cu acest subiect. „Aceasta va asigura prosumatorii că nu vor fi taxați. Pentru că, într-un astfel de scenariu, cetățenii ar fi descurajați. Iar apetitul pentru energie regenerabilă, respectiv pentru panouri fotovoltaice ar putea scădea.“, a mai precizat ministrul Mediului.